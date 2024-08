Kwakman heeft medelijden met wisselspelers Ajax na cynische actie NAC-fans

Kees Kwakman heeft medelijden met de wisselspelers van Ajax. De reserves moesten na afloop van de 2-1 nederlaag op bezoek bij NAC Breda nog sprintjes trekken voor een feestend publiek, dat cynisch juichte na iedere voltooide sprint. “Dat is niet leuk kan ik je vertellen”, zegt Kwakman voor de camera van ESPN.

Ajax leed zondag zijn eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Francesco Farioli had het in Breda lastig met NAC, dat standhield en een gelijkspel uit het vuur leek te slepen.

Het werd nog een stuk mooier voor thuisploeg toen Jan Van den Bergh in blessuretijd de winnende tegen de touwen kopte: 2-1. Matthew Garbett en Jorrel Hato scoorden eerder in de tweede helft. Voor NAC betekent het de eerste zege dit seizoen.

Na afloop van het verloren duel liet Farioli de wissels en de spelers die weinig minuten hebben gemaakt nog uitlopen. Het leidde tot vermaak bij de NAC Breda-fans, die juichten bij iedere keer dat de Ajacieden heen en weer liepen.

“Dit is niet leuk nee”, reageert Kwakman met gevoel voor understatement op de verplichte sprintjes van de spelers voor het feestende NAC-publiek.

“Ik heb het zelf ook een keer moeten doen, en toen was ik zelfs basisspeler. We hadden in de play-offs met 1-3 van FC Emmen verloren. Daarna moest ik nog even van zestien tot zestien lopen op het kunstgras. Dus je kan begrijpen dat ik met ze heb te doen.”

Ajax zal zich snel moeten herpakken, want komende donderdag staat het eerste play-offduel om een ticket naar de groepsfase van de Europa League Jagiellonia Bialystok al op het programma.