Kwakman acht snelle transfer onverstandig: 'Hij speelde oké tegen Ajax, maar niet geweldig'

Vincent Schildkamp ziet Ruben van Bommel op korte termijn vertrekken bij AZ. De commentator looft in Voetbalpraat de ontwikkeling van de pas twintigjarige aanvaller. Kees Kwakman tempert juist de euforie rondom Van Bommel en vindt Alkmaar de ideale omgeving voor de jongeling om zich verder te ontwikkelen.

''Dit is het laatste jaar van Van Bommel bij AZ. Dat gaat echt hard. Ik vind dat dat echt hard omhoog gaat'', verwacht Schildkamp dat de zoon van Mark van Bommel bezig is aan zijn laatste maanden in Alkmaarse dienst.

Kwakman vindt juist dat Van Bommel niet te snel moet vertrekken. ''Laat hem nou even twee jaar bij AZ spelen, Vincent. Hij was tegen Heracles nog heel slecht. Aldus Mark, zijn vader.''

Schildkamp houdt echter voet bij stuk. ''Ik zie toch een speler die iedere week een beetje beter wordt. Een Nederlandse topclub en dan een keertje naar het buitenland.''

''Het gaat namelijk heel snel. Het ging van MVV van de bank naar de basis. Naar ik geloof vijftien doelpunten in de tweede seizoenshelft. Naar AZ. Half jaartje aanpassen. Nu week in week uit de beste speler zijn. Dan moet je in de Eredivisie gewoon snel naar een volgende stap'', zet de commentator zijn mening kracht bij.

''Tegen Ajax speelde hij oké. Daar was hij de gevaarlijkste, maar niet geweldig'', trapt Kwakman nogmaals op de rem. De analist hoopt sowieso dat Van Bommel behouden blijft voor de Eredivisie. ''Jesper Karlsson zit bij Bologna op de bank.''

''Hij moet ook niet naar Bologna gaan. Hij heeft volgens mij een redelijk verstandige familie om zich heen. Bij MVV uitblinken, bij AZ twee jaar uitblinken. In de Nederlandse top uitblinken en dan een stap'', aldus Schildkamp.