Kvaratskhelia wil per direct vertrekken bij Napoli: transfer van 70 à 80 miljoen aanstaande

Kvicha Kvaratskhelia wil per direct vertrekken bij Napoli. Trainer Antonio Conte bevestigt dat de Georgiër de club heeft gevraagd mee te werken aan een transfer. Kvaratskhelia is hard op weg naar Paris Saint-Germain, waarmee hij een mondeling akkoord heeft bereikt.

“Kvaratskhelia heeft gevraagd de club te verlaten", bevestigt Conte. "Ik heb met Kvicha gesproken en hij bevestigde zijn plan om de club onmiddellijk te verlaten. Ik heb geprobeerd Kvaratskhelia ervan te overtuigen om te blijven, maar hij heeft besloten om te gaan en een nieuw hoofdstuk te starten.”

“De club en zijn agent zullen nu een oplossing vinden. Ik kan Kvara hier niet houden als hij niet wil blijven.” De vleugelspeler is hard op weg naar PSG. Journalist Gianluca Di Marzio schreef eerder op de dag dat de 40-voudig international een mondeling akkoord heeft bereikt met de Franse topclub.

Volgende week staat er een ontmoeting gepland tussen Kvaratskhelia, zijn zaakwaarnemer en PSG. Die ontmoeting zal vermoedelijk vrij informeel verlopen, daar Kvaratskhelia al een mondeling akkoord heeft bereikt over de arbeidsvoorwaarden.

De 23-jarige Kvaratskhelia kan een vijfjarig contract ondertekenen bij PSG, waar hij volgens transfermarktgoeroe Fabrizio Romano vier à vijf keer meer gaat verdienen dan in Napels.

Nu moet PSG nog een akkoord zien te bereiken met Napoli, waar Kvaradona een contract heeft tot medio 2027. PSG is bereid maximaal 70 à 75 miljoen euro neer te leggen voor het jeugdproduct van Dinamo Tbilisi.

Napoli houdt vooralsnog vast aan een transfersom van 80 miljoen euro. Volgende week staat er een ontmoeting op het programma tussen afgevaardigden van Napoli en PSG. De verwachting is dat de clubs spoedig een middenweg vinden en een akkoord sluiten.

Kvaratskhelia verruilde Dinamo Batumi in de zomer van 2022 voor Napoli, dat dertien miljoen euro betaalde. De vleugelaanvaller groeide door zijn flitsende spel uit tot een sensatie bij de club, die in het seizoen 2022/23 met overmacht kampioen van Italië werd. Kvaratskhelia speelde 107 wedstrijden voor Napoli, waarin hij goed was voor 30 treffers en 29 assists.