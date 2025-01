Kvaratskhelia laat bij presentatie bij PSG direct zien voor hoeveel jaar hij heeft getekend

Khvicha Kvaratskhelia maakt definitief de overstap van Napoli naar Paris Saint-Germain, zo maakt de Franse topclub vrijdag officieel wereldkundig. PSG maakt 70 miljoen euro over voor de Georgische aanvaller, de duurste wintertransfer van 2025. Het is ook al bekend dat Kvaratskhelia rugnummer 7 gaat dragen in Parijs.

Onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano wist afgelopen maandag al te melden dat Kvaratskhelia op weg was richting het Parc des Princes en dat PSG tientallen miljoen euro overheeft voor zijn komst. Dat bedrag kan door bonussen verder oplopen.

Kvaratskhelia nam donderdag in een officieel statement afscheid van Napoli, waarmee hij in 2023 de landstitel veroverde. ''Dankzij Napoli, de stad, de fans en de herinnering aan Diego… Ik zal dit magische gevoel en de Scudetto die we samen hebben gewonnen niet vergeten.''

De vleugelaanvaller (23) reisde een dag later af naar Parijs voor de medische keuring. Daar kwamen geen problemen aan het licht, waarna Kvaratskhelia zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2029.

Kvaratskhelia verruilde Dinamo Batumi in de zomer van 2022 voor Napoli, dat dertien miljoen euro betaalde. De vleugelaanvaller groeide door zijn flitsende spel uit tot een sensatie bij de club, die in het seizoen 2022/23 mede door de rol van de Georgiër met overmacht kampioen van Italië werd.

Kvaratskhelia speelde 107 wedstrijden voor Napoli, waarin hij goed was voor 30 treffers en 29 assists.

De Georgische miljoenenaanwinst richt zich nu dus op zijn avontuur bij PSG. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Kvaratskhelia zaterdag al zijn debuut maakt in de uitwedstrijd in de Ligue 1 tegen RC Lens.