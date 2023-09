Kuijt wil dat Liverpool poging onderneemt voor Noa Lang en Feyenoord-ster

Donderdag, 7 september 2023 om 15:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:15

Dirk Kuijt hoopt dat Lutsharel Geertruida volgend seizoen aan de slag gaat bij Liverpool, zo laat hij weten in gesprek met BettingSites. Kuijt, die een succesvol verleden heeft bij the Reds, vindt Geertruida een van de Feyenoorders met 'heel veel talent'. Ook hoopt de 43-jarige Katwijker dat Liverpool een poging gaat wagen voor PSV-sensatie Noa Lang.

Kuijt speelde tussen 2006 en 2012 op Anfield en voelt zich nog altijd zeer verbonden met Liverpool. De oud-aanvaller speelde daarvoor drie jaar bij Feyenoord, waar hij na zijn spelerscarrière tussen 2018 en 2020 ook hoofdtrainer was van de Onder 19. "Normaal gesproken gaat het merendeel van de spelers in Nederland via Ajax naar de Premier League", zegt Kuijt. "Maar mijn team Feyenoord doet het vrij goed de laatste tijd. Ze werden vorig seizoen kampioen en doen het ook dit seizoen erg goed." Feyenoord wist na de gelijke spelen tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2) wel te winnen van Almere City (6-1) en FC Utrecht (1-5).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een van de bepalende spelers in het team van de Rotterdammers is Geertruida. De centrale verdediger, die ook vaak als rechtsback speelt, is niet meer weg te denken uit het elftal van trainer Arne Slot. "Hij is net zoals ik vroeger was!", vergelijkt Kuyt de Oranje-international met zichzelf. "Hij is een zeer getalenteerde speler en ik denk zeker dat hij volgend seizoen de stap naar een grote Europese club gaat maken. Hopelijk zal Liverpool naar hem kijken, daar hij op verschillende posities uit de voeten kan: rechtsback, rechter centrale verdediger en controlerende middenvelder." Eerder deze zomer leek Geertruida hard op weg naar RB Leipzig, maar de transfer klapte.

Kuyt stelt dat ook de kwaliteit in de selectie van PSV niet onderschat moet worden. "Bij PSV is Noa Lang de speler om in de gaten te houden", vindt Kuijt. "Een geweldige aanvallende speler op de vleugel. Geertruida en Lang zijn denk ik de eerstvolgende spelers die een grote stap in Europa gaan maken. Ik hoop dat Liverpool minimaal één van de twee spelers haalt!" Liverpool heeft met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en nieuweling Ryan Gravenberch reeds een kleine Nederlandse enclave in huis. Kuyt kwam 285 keer in actie voor Liverpool. Daarin was hij goed voor 71 treffers en 49 assists.