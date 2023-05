Kudus maakt de tongen los met schrijnende actie tegen FC Groningen

Woensdag, 17 mei 2023 om 13:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:55

Mohammed Kudus heeft de tongen losgemaakt met een 'actie' in het restant van de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Ajax won het duel dinsdagmiddag met 2-3, maar als de Ghanees iets scherper was geweest had het de score makkelijk hoger uit kunnen vallen. Op internet gaan mensen los op het tweede doelpunt van Groningen, waarbij Kudus zijn tegenstanders alle tijd en ruimte geeft om tot een treffer te komen.

Ajax tilde tegen Groningen de stand tien minuten voor tijd naar 1-3 via Jurriën Timber, maar moest vijf minuten later de tweede tegentreffer slikken. Op beelden van ESPN is te zien hoe Isak Määttä totaal niet wordt aangepakt door de verdediging van Ajax, waarna de Noor de bal bij Tomás Suslov bezorgd en Laros Duarte de marge weer naar één tilt met een schot van afstand. Ajax-fans vallen vooral over de lamlendigheid bij Kudus, die werkelijk niets doet om Groningen van scoren af te houden.

Laros Duarte brengt op fraaie wijze de spanning terug in de wedstrijd ??#groaja pic.twitter.com/i9bdUjaZkP — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2023

Ook Sjoerd Mossou heeft zich geërgerd aan de Ghanees. "De wedstrijd was niet om aan te zien", begint de journalist van het Algemeen Dagblad in de voetbalpodcast. "Heb je Kudus gezien bij die goal van Groningen? Dat zie je echt niet meer anno 2023 in het topvoetbal. Hij laat het gewoon volledig lopen, als een voetballer die op zondagochtend een kater heeft van de avond ervoor. Dit is zoals een amateurvoetballer verdedigt en druk zet. En dan niet in het hoogste elftal, maar in het vierde of vijfde."

Mossou vond het een 'schrijnend' en 'veelzeggend' moment. "Hele goede scouts letten ook op dit soort details. Die kijken niet alleen naar data, die kijken ook naar dit soort momenten. Dit soort details maken het totale beeld van een speler. Dan helpt dit niet. Er mist ergens iets in het realiseren dat je profvoetballer bent. Terwijl het een geweldige voetballer is. Een speler die top is op alle gebieden, zowel technisch als mentaal, overkomt dit nooit. Echt nooit. Ze kennen hun verantwoordelijkheden niet."

Heitinga ook ontevreden

Ook trainer John Heitinga was niet blij met Kudus. "De tweede goal van Groningen, daarbij vind ik dat Mohammed Kudus moet meeverdedigen." Verslaggever Cristian Wiellaert vroeg of Kudus zoveel status heeft dat hij niet mee hoeft te verdedigen. "Nee, nee, dat is totale onzin wat ik nu hoor. Natuurlijk moet hij mee. Daarna moeten wij niet achteruitlopen, maar vooruitstappen. Achterin heb je er eentje over namelijk. Dit zijn momenten die eruit moeten."