Kroaten van FC Augsburg worden gezien als Nigerianen en terug op vliegtuig gezet

FC Augsburg-spelers Kristijan Jakic en Nediljko Labrovic (foto) zijn na aankomst in Zuid-Afrika terug op het vliegtuig gezet, zo meldt Kicker. De twee Kroaten werden door een fout in het visumsysteem aangezien als Nigerianen. De autoriteiten toonden vervolgens geen genade.

Bij aankomst op de luchthaven in Johannesburg werden de twee Kroaten aangemerkt als Nigerianen. Bij vertrek uit Duitsland was er niets aan de hand, waardoor de fout in het Zuid-Afrikaanse systeem moet hebben gelegen.

Terwijl de overige leden van de Augsburg-selectie het land in mochten gaan om aan hun trainingskamp te beginnen, bleven Jakic en Labrovic noodgedwongen achter. Augsburg-directeur Michael Ströll bleef bij de Kroaten achter in een poging de situatie te repareren.

Het mocht echter niet baten, ondanks dat Ströll zeventig uur lang probeerde de situatie op te lossen. Jakic en Labrovic mochten ondertussen nergens naartoe en hun telefoons en passpoorten werden in beslag genomen door de autoriteiten.

Het Kroatische duo werd terug op het vliegtuig naar Dubai gezet, waar de selectie een tussenstop maakte na vertrek uit Duitsland. Ströll vloog met ze mee naar Dubai, waar Jakic en Labrovic hun reis vervolgden naar Duitsland. Ströll keerde terug naar Zuid-Afrika. Ondanks dat er verdere documenten werden ingediend, verbeterde de situatie niet.

"Ik begrijp niet waarom we niet met de mensen van het immigratiebureau konden praten, waarom onze argumenten niet werden gehoord, waarom onze documenten niet van belang waren", doet Ströll zijn verhaal tegenover Kicker. "Ik heb een probleem met de manier waarop ze werden behandeld."

Augsburg is in contact met de Duitse en Zuid-Afrikaanse autoriteiten en voetbalbonden, maar het heeft vooralsnog niet mogen baten. Jakic en Labrovic houden zich voorlopig individueel fit in afwachting van verder nieuws.

