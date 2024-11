Kritische Wim Kieft plaatst belangrijke kanttekening over geprezen Noa Lang

Noa Lang is geen talent meer, zo laat Wim Kieft optekenen in zijn wekelijkse column namens De Telegraaf. De Amsterdamse analist is van mening dat er in de Nederlandse media te veel wordt gesproken over de potentie van Lang, die inmiddels al 25 jaar oud is.

Kieft sluit zijn column af met zijn mening over de spraakmakende buitenspeler van PSV. “Dan is er ook nog het fenomeen Noa Lang. Die is alles behalve bescheiden. Lang kan goed voetballen, maar laten we wel beseffen dat we in zijn geval niet meer spreken over een talent.”

“Hij is 25 jaar en op die leeftijd verwacht je ook meer van een speler. Ik zie zijn kwaliteiten als aanvaller, maar hij is nog steeds niet doorgebroken in de top”, gaat Kieft verder. Lang speelde tot dusver enkel in de Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie en Jupiler Pro League.

Kieft heeft ook nog een tip voor bondscoach Ronald Koeman in petto. “Als je Lang laat spelen, moet je hem op zijn vaste plek zetten. Maar daar doet Cody Gakpo het aardig. Die was op het EK de belangrijkste man, was eerder bij het WK topscorer van Oranje en laat ook bij zijn club Liverpool zien dat hij stabiel presteert.”

Journalist Valentijn Driessen schrijft de columns van Kieft namens de ochtendkrant. Zijn collega, Mike Verweij, sprak eerder deze week met Lang zelf. De tienvoudig international is ervan overtuigd dat hij wat gaat toevoegen aan Oranje.

Dat laat Lang blijken wanneer Verweij hem vraagt wat men kan verwachten. “Creativiteit, schijt, dus eigenlijk wat ik altijd doe. Voor mij is het niet eens een vraag of ik iets kan toevoegen. Als ik fit ben: succes tegen mij”, zei de zelfverzekerde Lang, die zich vlak daarvoor nog excuseerde voor zijn ochtendhumeur.

Lang zit zaterdagavond in ieder geval bij de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal. Koeman moest vanwege de regelgeving twee spelers laten afvallen, omdat selecties in de Nations League slechts mogen bestaan uit 23 spelers. Aanvallers Joshua Zirkzee en Justin Kluivert nemen om die reden plaats op de tribune.