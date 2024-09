KRC Genk voert zeer opvallende preventieve maatregel door

KRC Genk heeft een opvallende preventieve maatregel doorgevoerd. De Belgische topclub heeft bekendgemaakt dat doelmannen in de jeugdopleiding op trainingen en in wedstrijden voortaan verplicht een helm moeten dragen.

Hoofdblessures in het voetbal zijn geen uitzondering. Zo ging het vorig seizoen in de Eredivisie mis met toenmalig RKC-doelman Etienne Vaessen, die na een botsing met Brian Brobbey een helm moest dragen. Petr Cech (Chelsea) en Sammy Bossut (Zulte Waregem) liepen in het verleden eveneens hoofdblessures op, die hen verplichtten tot het dragen van een helm.

Ook Genk heeft ervaring met hoofdblessures bij doelmannen. Zo moest Maarten Vandevoordt vorig seizoen nog een helm dragen. “Vandevoordt, Cech en Bossut zijn verre van geïsoleerde gevallen”, licht Genk toe. “Cijfers tonen aan dat er op de Nederlandse voetbalvelden jaarlijks 15.000 voetballers een hoofd- en hersenletsel oplopen."

Doelmannen tot en met de Onder 16 worden verplicht een helm te dragen. Wanneer spelers hun eerste contract tekenen en bij Jong Genk of het eerste team terechtkomen, wordt de keuze aan de doelman zelf gelaten.

"Vanuit het principe ‘beter voorkomen dan genezen’ verplicht de Genkse keepersacademy zijn jeugddoelmannen daarom voortaan om met een helm te trainen en wedstrijden af te werken, een primeur in het Belgisch voetbal."

“Wij streven in onze keepersopleiding naar een aanvallende speelstijl”, geeft Koen Witters, Manager goalkeepers op de KRC Genk Talent Academy, verdere toelichting. “Daarbij leiden we onze doelmannen op om bijvoorbeeld tussen te komen op hoge ballen en in de voeten te duiken van tegenspelers in een een-op-een-situatie"

“Daarbij komen ontegensprekelijk risico’s kijken. Die volledig wegnemen, is een illusie. Maar door het dragen van de helm, kunnen we het risico op een hersenschudding wel met vijftig procent verminderen wanneer er toch een botsing plaatsvindt. Op die manier kunnen we zowel zware blessures als kleine ongemakken voorkomen."

“Door onze doelmannen op jonge leeftijd de helm eigen te maken, hopen we hen voor het leven te overtuigen van de enorme meerwaarde. We hopen dat ze op latere leeftijd vervolgens zelf heel bewust de keuze maken vóór de helm.”