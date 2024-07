KRC Genk maakt veel los met lancering anti-racismecampagne: ‘Wie bedenkt dit?’

KRC Genk is gestart met een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag. De Belgische club wil zich actief inzetten tegen racisme of discriminatie op basis van huidskleur, geslacht, geaardheid of religie en heeft daarvoor een meldpunt in het stadion gelanceerd. Echter: het beeld waarmee de campagne wordt aangekondigd zorgt voor verdeeldheid op social media.

Op het beeld is te zien hoe op de wedstrijdshirts van Genk de spelersnamen zijn vervangen door beledigende termen waarmee spelers in het verleden geconfronteerd werden. Zo prijkt op het shirt met nummer 77 – het rugnummer van Zakaria El Ouahdi – de tekst 'moslimslet', een term die de middenvelder in het verleden naar zich toegeworpen kreeg.

Ook de shirts van Tolu Arokodare (nummer 99, met de tekst 'nigga') en middenvelder van KRC Genk Ladies Sien Vandersanden (nummer 10, met de tekst 'hoer') worden tentoongesteld op de afbeelding. Onder de supporters heerst twijfel of een dergelijk beeld zijn doel bereikt.

Niet Met Ons!



KRC Genk heeft vandaag een pakkende campagne aangekondigd om racisme en discriminatie in haar stadion aan te pakken ??



Ontdek er alles over:

?? https://t.co/tZohAEMrxI#mijnploeg — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 24, 2024

"Wie bedenkt dit?", vraagt een X-gebruiker zich af. Op Instagram stelt iemand dat de spelers 'wat meer olifantenhuid moeten kweken'. Iemand die zelf slachtoffer is geweest van racisme reageert: "Ik praat racisme niet goed maar zijn we allemaal zo kleinzerig geworden? Als ik racisme zie of hoor reageer ik daarop maar stop met het eenrichtingsverkeer naar de supporters toe. Dit geeft hen een slecht imago."

Meldpunt

De afbeelding met de shirts beslaat slechts een deel van de campagne, die Genk 'Niet Met Ons' heeft genoemd. Vanaf de thuiswedstrijd tegen Standard Luik, komende zondag, lanceert de club een meldpunt voor racisme.

Op elk zitje in het stadion wordt een QR-code aangebracht, die supporters kunnen scannen 'om direct en discreet melding te maken van racistisch of discriminerend gedrag'. Spits Tolu is in ieder geval blij met de campagne.

"Het is pijnlijk om te worden aangevallen op basis van je huidskleur. Maar ik ben trots dat mijn club nu zo krachtig opstaat tegen dit onrecht", laat de Nigeriaan optekenen op de clubwebsite.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties