Krankzinnige slotfase in Turijn: Napoli profiteert van afgekeurde goals Juventus

Zondag, 23 april 2023 om 22:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:05

Giacamo Raspadori heeft Napoli op de valreep een overwinning bezorgd bij Juventus: 0-1. De wedstrijd kwam met name in de tweede helft tot ontbranding, al kwam Federico Gatti voor rust goed weg toen zijn slag tegen het hoofd van Kvicha Kvaratskhelia onbestraft bleef. De ploeg uit Turijn dacht in de slotfase tot tweemaal toe op voorsprong te komen via respectievelijk Ángel Di María en Dusan Vlahovic, maar hun treffers werden om uiteenlopende redenen afgekeurd. Giacamo Raspadori zorgde dieper in blessuretijd alsnog voor de Napolitaanse zege. Nummer vier AS Roma kan maandag op gelijke hoogte komen met nummer drie Juventus. Als Napoli volgend weekend een beter resultaat haalt dan Lazio is het officieel kampioen.

Aan de kant van Juventus kreeg Arkadiusz Milik een kans in de spits. De voormalig Ajacied kreeg de voorkeur boven Vlahovic, terwijl Moise Kean er niet bij was wegens een blessure. Di María begon op de bank, waardoor Matías Soulé de 10-positie bezette. Juan Cuadrado (rechts) en Filip Kostic (links) moesten vanaf de zijkanten in het 3-5-1-1-systeem voor de aanvallende impulsen vanaf het middenveld zorgen. Napoli-trainer Luciano Spalletti moest het stellen zonder Matteo Politano, waardoor Hirving Lozano de rechtsbuiten van dienst was. De Mexicaan werd in de aanval vergezeld door Victor Osimhen en Kvaratskhelia. Mathías Olivera was op de linksbackpositie de vervanger van de geblesseerde Mário Rui.

Stel: je slaat Kvaratskhelia voor de bakkes, mag dat?? ?? Nou blijkbaar wél als je Gatti heet en voor Juventus speelt ?? Was dit geen kaartje? ??#ZiggoSport #JuveNapoli #SerieA pic.twitter.com/aCGrvpaX01 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2023

Napoli had het optische overwicht in de openingsfase. Toch was Cuadrado verantwoordelijk voor de eerste serieuze mogelijkheid. De Colombiaan zag zijn schot door Alex Meret tot hoekschop verwerkt worden. Milik werd niet veel later bereikt via een voorzet en kwam net niet goed uit om zijn kopbal goed op doel te krijgen. Aan de andere kant zag Kvaratskhelia zijn kopbal over de lat getikt worden. De Georgiër probeerde het vervolgens via een gekruld schot, waar Wojciech Szczesny een antwoord op had. Gatti kwam na een half uur goed weg, toen zijn slag tegen het hoofd van Kvaratskhelia onbestraft bleef door scheidsrechter Michael Fabbri. Echt ontbranden deed de wedstrijd in de eerste helft echter niet. Beide ploegen leden met name via Kostic en Tanguy Ndombele veelvuldig balverlies.

??????????????????????????! ?? Napoli komt op voorsprong op rivaal Juventus! Na vele kansen van Juventus komen de Napolitanen toch met een reactie ??#ZiggoSport #SerieA #JuventusNapoli pic.twitter.com/YwXFQHIs8P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2023

Na rust ging het tempo en dus de amusementswaarde omhoog. Het leidde tot een karakteristieke actie van Kvaratskhelia, die enkele verdedigers de baas was en tevergeefs op doel vuurde. Allegri bracht onder meer Di María, die zag enkele goede dribbels in huis had maar het verschil niet kon maken. Twintig minuten voor tijd werd Osimhen volledig ongedekt gevonden bij een hoekschop. De Nigeriaan kopte echter in de handen van Szczesny. De doelman zag tot zijn opluchting dat Osimhen ogenblikken later van dichtbij hard over schoot op aangeven van Giovanni Di Lorenzo.

Tien minuten voor tijd vond Di María het net uit een counter, maar na het zien van de beelden constateerde Fabbri dat er in de aanloop naar die goal een overtreding werd begaan op Stanislav Lobotka. Napoli kreeg derhalve een vrije trap te nemen op zo'n twintig meter van het doel: Piotr Zielinski zag zijn poging in de armen van landgenoot Szczesny belanden. In de absolute slotfase zag ook invaller Vlahovic zijn treffer afgekeurd worden, omdat de beslissende pass van Federico Chiesa net van achter de achterlijn verstuurd werd. Tot ongeloof van de thuisploeg kwam Napoli vervolgens in blessuretijd op voorspong. Raspadori schoot keurig raak op aangeven van Eljif Elmas: 0-1.