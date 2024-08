Krabbendam ziet ideale speler die Feyenoord kan ‘ruilen’ voor Dávid Hancko

Mocht Atlético Madrid terugkomen voor Dávid Hancko, dan sluit journalist Martijn Krabbendam niet uit dat Feyenoord om een ruildeal met Arthur Vermeeren gaat vragen. Atleti wil tot dusver niet voldoen aan de vraagprijs van de Rotterdammers, waardoor een ruildeal een uitweg zou kunnen bieden voor alle partijen.

Krabbendam zegt in Rondje Feyenoord van Voetbal International dat de relatie tussen de Rotterdammers en Atlético niet optimaal is. “Het eerste bod op Hancko was 13 miljoen euro... Dat werd steeds iets meer, maar nog steeds niet genoeg.”

De journalist zou het anders doen als hij het voor het zeggen had bij Feyenoord. “Ik had gezegd: ‘Prima, dan nemen jullie Hancko, maar dan willen wij 30 miljoen euro en (Arthur, red.) Vermeeren.’”

“Dan kun je zakendoen”, gaat Krabbendam verder. “Ik sluit niet uit dat Feyenoord dat gaat proberen hoor, als Atlético terugkomt. Doe dan die Vermeeren er maar bij.” De elfvoudig kampioen van Spanje telde afgelopen winter 18 miljoen euro neer om Vermeeren los te weken bij Royal Antwerp.

Vermeeren tekende tot medio 2030 in Madrid en is volgens Transfermarkt liefst 25 miljoen euro waard. Toch komt de negentienjarige middenvelder nog niet aan de bak onder trainer Diego Simeone. Sinds zijn komst speelde Vermeeren pas 160 minuten voor Atleti, verdeeld over 5 optredens.

Viervoudig international Vermeeren staat in België te boek als een van de grootste talenten van het land. De rechtspoot is qua profiel precies het type dat Feyenoord nog zoekt na het vertrek van Mats Wieffer naar Brighton & Hove Albion.

Vermeeren brak onder trainer Mark van Bommel door bij Antwerp. In 66 officiële wedstrijden namens The Great Old kwam hij tot 3 doelpunten en 8 assists. Met Antwerp legde Vermeeren in het seizoen 2022/23 beslag op de dubbel.