Krabbendam weet wie op poleposition ligt om Dennis te Kloese op te volgen als technisch directeur van Feyenoord

De dubbele rol bij Feyenoord van Dennis te Kloese, waarbij hij zowel algemeen directeur als technisch directeur is, staat ter discussie. Bekend was al dat de Rotterdammers de dubbelrol van Te Kloese gaan evalueren. Journalist Martijn Krabbendam denkt dat Mark Ruijl uiteindelijk de nieuwe technisch manager van Feyenoord wordt.

Te Kloese werd in januari 2022 aangesteld als algemeen directeur, maar werd na het vertrek van Frank Arnesen ook de technisch directeur. Om de vijftigjarige Bussumer te ontlasten is het goed mogelijk dat Feyenoord op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur.

Voetbal International-clubwatcher Krabbendam verwacht dat dit uiteindelijk het geval zal zijn. “Dat zal waarschijnlijk Mark Ruijl worden", zegt de journalist in de Dick Voormekaar Podcast.

Ruijl is momenteel Head of International Relations and Scouting bij Feyenoord. Daarnaast begeleidt hij huurspelers van de Rotterdamse club.

"Hij neemt een aantal taken uit handen van Te Kloese", geeft Krabbendam aan. "Te Kloese heeft trouwens al heel veel taken uit handen gegeven aan Ruijl en anderen. Wat betreft die evaluatie: we moeten even wachten hoe het elftal zich verder gaat ontwikkelen."

Michel van Egmond is van mening dat Te Kloese, net als trainer Brian Priske, de tijd moet krijgen bij Feyenoord. "Wat wil je nou? Die man heeft zich de blubber gewerkt voor Feyenoord, dat kan niet anders. Als je een van die twee taken vervult, dan werk je je helemaal het schompes, laat staan als je er twee doet. Je moet ook een beetje mild zijn voor die man."

Krabbendam is het daarmee eens. De journalist stelt dat Te Kloese ook de nodige pech heeft gehad. "Die speler die ze van Wolverhampton Wanderers wilden hebben (Boubacar Traoré, red.), dat ging niet door." Van Egmond haakt in: "Met alle spelers die niet zijn gekomen bij Feyenoord, zou ik vijftig wereldelftallen kunnen opstellen."