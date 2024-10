Krabbendam is vertrouwen in miljoenenaankoop van Feyenoord helemaal kwijt: ‘Dit lijkt een miskoop te worden’

Martijn Krabbendam denkt dat Ayase Ueda niet meer gaat slagen bij Feyenoord, zo laat de Feyenoord-volger weten bij de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. Hij is voornamelijk geschrokken van de cijfers die Ueda tot dusver overlegd bij Feyenoord en ziet ook weinig vooruitgang bij de Japanner.

Ueda werd vorig jaar zomer voor een bedrag van acht miljoen euro overgenomen van Cercle Brugge, maar heeft de hoge verwachtingen nooit waar kunnen maken bij Feyenoord. In 46 optredens, voornamelijk als invaller, kwam de spits tot slechts 6 doelpunten.

“Weet je wat het is? Je ziet helemaal geen verbetering bij hem”, opent Michel van Egmond de discussie over Ueda. “Hij maakt dan een mooi doelpunt tegen NAC Breda, maar er komt helemaal geen vervolg. Je denkt dan dat je iets aan hem gaat zien: dat hij er meer geloof in heeft en dingen beter gaan lukken. Maar dat zie je niet bij hem.”

Krabbendam kan zich volledig vinden in de woorden van zijn collega. “Je ziet niets bij hem!”, reageert hij. Ueda miste woensdag in de Champions League tegen Girona (2-3 winst) een strafschop, maar ook toen zag Krabbendam niets gebeuren bij de Japanner.

“Hij schopt de plaggen niet uit de grond, hij wordt niet boos”, vervolgt hij. “Het zou natuurlijk voor een spits wel een goede eigenschap zijn als hij dan de eerste beste kans die hij daarna krijgt er wel inschiet.”

“Ueda is een raadsel”, luidt het oordeel van Krabbendam. “Want bij Japan en Cercle Brugge schoot hij wel de ene na de andere bal binnen. Het is echt heel apart. Maar het moet wel snel komen nu. Hij heeft niet de druk van Santiago Giménez nu.”

Vervolgens krijgt Krabbendam de vraag of Ueda langzamerhand als een miskoop bestempeld kan worden. “Het begint er wel op te lijken”, luidt zijn reactie. “Hij heeft de komende weken de tijd om het tegendeel te bewijzen.”