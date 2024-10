Krabbendam: ‘Feyenoord ziet in hem wel de opvolger van Quinten Timber’

Feyenoord-huurlingen Mimeirhel Benita en Shiloh ’t Zand laten een goede indruk achter bij Heracles Almelo. De twintigjarige rechtsback en 21-jarige middenvelder kregen in de afgelopen week verschillende complimenten in de Nederlandse media.

Zo licht Krabbendam ’T Zand uit in een podcast op VI Pro. “Ik zie die Shiloh ’t Zand bij Heracles spelen en ik heb er ook wel wat mensen over gesproken, maar ze zijn wel laaiend enthousiast.”

’T Zand kan onder trainer Erwin van de Looi rekenen op een vaste basisplaats bij Heracles. Krabbendam denkt dat hij uiteindelijk kan aanhaken bij Feyenoord. “Ze zien in hem wel de opvolger van Timber, als hij komende zomer vertrekt. Hij is ook zo’n type speler.”

Krabbendam ziet dat ’T Zand zich goed ontwikkelt in Almelo. “Inhoud creëren lukt hem nu ook wel, want ik zie hem van box tot box lopen. Echt een goede speler. Als hij bij Feyenoord komt, heeft hij een jaartje Eredivisie in de benen, betere spelers om zich heen en dan heeft hij ook de inhoud. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat.”

Benita kan rekenen op mooie woorden van Willie Overtoom, die zijn voormalig club analyseert in gesprek met Voetbal International. “Mimeirhel Benita kan mij wel bekoren. Hij is een goede speler, maar het zegt ook wel iets over het niveau van Heracles dat de rechtsback het meest opvalt.”

Overtoom omschrijft Benita. “Benita is sterk aan de bal en aanvallend goed. Verdedigend is hij fel, maar daarin kan hij nog wel stappen maken. Echt een moderne back.”

Mogelijk heeft Benita ook een toekomst in De Kuip. “Als hij zich zo blijft doorontwikkelen, kan hij volgend seizoen zo bij Feyenoord aansluiten. Mocht dat niet lukken, dan zou ik het wel weten als ik technisch directeur was bij een club als AZ of FC Utrecht. Dan zou ik Benita meteen halen”, besluit Overtoom.