Kraay ziet Oranje-speler basisplek verliezen: ‘Koeman is daar mans genoeg voor’

Hans Kraay junior verwacht niet dat Jeremie Frimpong op het EK 2024 een basisplaats zal hebben. De analist vond Frimpong flink tekortschieten tegen Schotland (4-0 winst), met name op verdedigend gebied. Ook vanwege het krediet van Denzel Dumfries voorziet Kraay een reserverol voor Frimpong. "Tegen Duitsland speelt Dumfries en op het EK speelt Dumfries."

Frimpong mocht vrijdag tegen de Schotten aan de aftrap verschijnen, in een rol als hangende rechtsbuiten in het 3-5-2-systeem. In de praktijk kwam daar echter weinig van terecht, zag Kraay.

"Ronald Koeman zei vooraf dat hij (Frimpong, red.) als een soort hangende rechtsbuiten zou spelen, maar dat speelde hij helemaal niet. Bij balbezit speelde hij gewoon als wingback en bij balverlies was hij gewoon rechtsback", aldus de analist bij de nabeschouwing op ESPN.

Kraay vond Frimpong, resumerend, 'geen vlekkeloze indruk maken'. "Los van het feit dat het hele Nederlands elftal de eerste helft niet goed speelde." Dat van de Amsterdammer meer verdedigend werk werd geëist, zou hem parten hebben gespeeld. "Bij Leverkusen mag hij maar gaan en banen en dat levert ook heel veel doelpunten op. Hij hoeft daar helemaal niet zoveel te doen."

Kraay legt uit dat in Duitsland Frimpongs defensieve taken door de centrumverdedigers worden overgenomen. Die luxe heeft hij bij Oranje niet. "Het is van origine natuurlijk geen echte verdediger. Maar als hij zijn gang kan gaan is hij dodelijk", aldus Kraay.

Dumfries

Kraay weet echter nagenoeg zeker dat vrijdag een experiment betrof. Normaliter is Dumfries eerste keus op rechts, verwacht hij. "Misschien ben ik, maar als je als Dumfries zijnde de boel never nooit in de steek hebt gelaten, moet je heel veel krediet hebben. Ik vind dat hij dat ook verdient: het is een vreselijke beul om tegen te spelen."

"Frimpong kan op één plek spelen, en laat niemand zeggen dat hij ook rechtsbuiten kan staan. Dus het is Dumfries of Frimpong. Koemans is er mans genoeg voor om daar een grote jongen in te zijn, en die gaat in principe kiezen voor Dumfries. Tegen Duitsland speelt Dumfries en op het EK speelt Dumfries", besluit Kraay.

