Kraay ziet ‘achterlijke, debiele’ actie bij NAC: ‘Hoe haal je dit in je hoofd?!’

Hans Kraay junior heeft zich vrijdagavond opgewonden over een actie van Aime Omgba. De middenvelder van NAC Breda bracht op bezoek bij FC Den Bosch (2-2) zijn eigen doelman in de problemen en moest dat bekopen met een tegentreffer en twee dure punten.

Het duel tussen Den Bosch en NAC was zeventig minuten oud, toen Omgba de bal uiterst ongelukkig terugspeelde op Pepijn van de Merbel. De derde doelman van NAC - de eerste twee doelmannen waren afwezig - kon hem niet verwerken en zag Den Bosch scoren.

"Hoe kan je zo'n achterlijke, debiele terugspeelbal geven?", windt Hans Kraay zich op in Voetbal op Vrijdag op ESPN. "Hoe haal je dit in je hoofd? Lekker stuitje ook."

"De keeper verwerkt hem niet goed, maar ik neem het Omgba meer kwalijk", vervolgt Kraay. "Wat een achterlijke terugspeelbal om zo'n jongen in de problemen te brengen. Als trainer word je er gek van en als keeper word je er ook gek van."

Waar Kraay wel van genoten heeft is Kacper Kostorz. De spits van Den Bosch staat dit seizoen op vijftien goals en vijf assists in de Keuken Kampioen Divisie. "Dat is heel knap bij een ploeg die zelden wint."

"Den Bosch kan hem alleen niet binnenhalen", heeft Kraay zich laten vertellen. "Ze hebben een optie tot koop, maar dat geld heeft Den Bosch niet. Die jongen wil wel graag in Nederland blijven."

Kostroz ligt momenteel vast bij Pogon Szczecin, de nummer vijf van de Poolse competitie, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. Transfermarkt schat zijn waarde op 350.000 euro.

