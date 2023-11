Kraay weet opvallende reden waarom Xavi Simons nog niet rendeert in Oranje

Dinsdag, 21 november 2023 om 11:50 • Siep Engelen • Laatste update: 12:19

Hans Kraay junior vindt dat bondscoach Ronald Koeman de kwaliteiten van Xavi Simons niet optimaal benut bij het Nederlands Elftal. De analist van ESPN is van mening dat Koeman de twintigjarige Simons niet op de juiste positie opstelt en noemt dat ook als dé reden waarom het supertalent nog niet helemaal loskomt in Oranje.

Volgens Kraay hoeft men zich geen zorgen te maken over Simons. De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar zou Simons zomaar eens over het dode punt kunnen helpen, denkt Kraay. De klasse die de aanvallende middenvelder bij RB Leipzig toont komt er in de eerste tien interlands van Simons nog niet helemaal uit.

“Hij is goed, maar nu zit het echt even bij hem in zijn hoofd. Het gaat er honderd procent uit komen, maar Ronald Koeman moet hem een handje helpen”, aldus Kraay bij ESPN, doelend op de positie waarop Simons in Oranje opereert.

“Bij PSV vorig jaar en nu ook bij RB Leipzig start hij wat breder op het veld en krijgt hij wat dichter bij de zijlijn de bal. Als Simons met Gakpo schuin achter Weghorst speelt, dan speelt hij vol in de drukte. Daar staan twee of drie ‘hijgers’ in zijn nek.”

“Hij is geen ouderwetse nummer tien”, vindt Kraay. “Hij is de dribbelende, vrije tien die vanaf de zijkant moet komen, de eerste twee mannetjes passeert en dan de lange hoek zoekt.”

Kraay denkt dat de wedstrijd tegen Gibraltar dinsdag de uitgelezen mogelijkheid is voor Simons om zijn eerste interlandgoal te gaan maken. “Hij heeft het in serieuze wedstrijden bij PSV en Leipzig, ook op Champions League-niveau, laten zien. Twee keer scoren tegen Gibraltar zal hem een klein zetje geven, maar ik maak me geen zorgen om dat heerlijke ventje.”

Simons kwam dit seizoen in achttien officiële wedstrijden voor RB Leipzig tot zes doelpunten en acht assists. Bij Oranje wil het dus nog niet zo vlotten. Simons was in zijn eerste tien interlands geen enkele keer bij een doelpunt betrokken.

Het Nederlands elftal plaatste zich dit weekend al voor het EK van volgende zomer in Duitsland, door Ierland met 1-0 te verslaan. Dinsdag speelt Oranje zijn laatste kwalificatieduel in en tegen Gibraltar. Of Simons dan in de basis start is nog de vraag, aangezien Koeman op de persconferentie van maandag niks prijs wilde geven over zijn opstelling.