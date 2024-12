Kraay waarschuwt Van Persie: 'Wanneer je dát doet, is dat het begin van het einde'

Hans Kraay junior ergert zich aan het gewissel van keepers bij sc Heerenveen, waar Robin van Persie nu weer heeft gekozen voor Micky van der Hart als eerste keus. De verslaggever annex analist spreekt in zijn bijdrage voor Voetbal International de verwachting uit dat Andries Noppert snel vertrekt uit het Abe Lenstra Stadion.

Kraay omschrijft het als 'klootviolen met keepers'. ''Wanneer je dát doet als trainer, is dat het begin van het einde'', is de voetbalvolger niet onder de indruk van de ingrepen van Van Persie in Friesland.

''En dan kijk ik even naar Robin van Persie bij SC Heerenveen'', zoomt Kraay in op de gebeurtenissen bij de nummer veertien in de Eredivisie. ''Hij begon met Mickey van der Hart. Die voldeed niet en toen mocht Andries Noppert het even proberen, maar hij moest dingen doen die hij niet leuk vindt: kort opbouwen.''

''En nu is Van der Hart weer terug. Van Persie is nu wel uitgewisseld, hè'', waarschuwt de oud-verdediger Van Persie dat hij niet aan de gang kan blijven met het wisselen van zijn doelmannen.

Kraay denkt dat Noppert bezig is aan zijn laatste maanden in dienst van Heerenveen. ''Of het nou Beveren is, Brest, of Antalyaspor, het maakt niet uit, Andries pakt zijn koffer.''

''Ik heb de indruk dat Noppert geen keeper is voor Van Persie en Van Persie geen trainer voor Noppert'', zo besluit Kraay zijn analyse over het keepersgilde van Heerenveen.

Van Persie koos vrijdag tegen RKC Waalwijk (1-1) weer voor Van der Hart. De doelman leek zijn doel schoon te houden, totdat Mohamed Ihattaren kort voor tijd een penalty benutte.