Kraay vindt Farioli meer lijken op voormalig trainer van PSV dan op Arne Slot

Hans Kraay junior vindt dat Francesco Farioli in zijn manier van werken lijkt op Roger Schmidt. De Duitser rouleerde er lustig op los bij PSV, en de Farioli wisselt zijn basisopstelling ook geregeld in zijn eerste maanden bij Ajax.

''Het interesseert hem helemaal niet wat je vraagt, doet of zegt'', opent Kraay in Voetbalpraat van donderdag het item over Farioli. ''Hij houdt zich vast aan de mensen om zich heen. Die zeggen van: 'Vandaag zolang, vandaag zolang'''.

Tafelgenoot Mario Been vraagt zich af of Farioli het rouleren juist niet gebruikt om de spelers van Ajax tevreden te houden. ''Als je Akpom en Weghorst achter Brobbey hebt zitten... Ga die maar de hele wedstrijd op de bank zetten.''

''Hij houdt vast aan de mensen die hem adviseren. En hij is meer een type-Schmidt, dan een type-Arne Slot'', neemt Kraay het gesprek weer over. Bram van Polen voegt toe dat Slot bij Feyenoord ook geregeld voor het roulatiesysteem koos.

''Maar die begon toch altijd met zijn beste elf?'', is Kraay niet direct overtuigd door de stelling van de voormalig verdediger van PEC Zwolle over de manier van werken van Slot in Rotterdam.

''Die was daar wel mee bezig. Als een speler een x-aantal sprintjes had gehaald, kijk hij daar wel bewust naar'', verduidelijkt Van Polen zijn eerdere opmerking.

Been merkt vervolgens op dat Farioli binnenkort ook weer over Berghuis beschikt. ''Die geeft wel een bepaalde impuls aan het elftal'', heeft de voormalig coach van Feyenoord de middenvelder annex vleugelaanvaller hoog zitten.