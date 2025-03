Kraay junior oppert meteen andere positie voor bij PSV teruggekeerde Sergiño Dest

Dat Sergiño Dest weer inzetbaar is bij PSV, is volgens Bram van Polen alleen maar een zegen voor trainer Peter Bosz. Dest voegt verdedigend het nodige toe aan de soms kwetsbare defensie van de Eindhovenaren, zo oordeelt de analist zondag in Goedemorgen Eredivisie.

''Dat zit hem in kleine dingetjes die je graag wil zien van een verdediger van PSV. Hij ziet waar het gevaar ontstaat. Dat heb ik gemist bij PSV'', concludeert Van Polen een dag na zijn rentree bij PSV na een absentie van elf maanden vanwege blessureleed.

De vorig jaar gestopte verdediger legt direct uit wat Dest beter doet dan de meeste van zijn collega's bij PSV. ''Dest loopt mee met de diepgaande man en laat hem pas los als het gevaar geweken is. Dat was de laatste weken een heel zwak punt bij Ledemza, Boscagli en Malacia.''

''Bij Dest zag ik dat meteen en daar werd ik wel weer gelukkig van. Hij ziet het en legt een bepaalde gretigheid en intensiteit op de mat'', benadrukt Van Polen tot slot van zijn betoog dat Bosz er voor de laatste maanden van het seizoen een aanwinst bij heeft.

Hans Kraay junior is het roerend eens met Van Polen, maar plaatst wel een kanttekening. De analist annex verslaggever adviseert Bosz om Dest als rechtsback te gebruiken, en niet op de linksbackpositie te posteren.

''Hij moet gewoon rechtsback gaan spelen. Mauro doet het fantastisch als linksback. Zet Dest rechtsback, dan heb je een heel groot probleem in balbezit en verdedigend opgelost'', geeft Kraay mee aan de PSV-trainer. ''Ledezma valt niets te verwijten, maar Dest is drie klasse beter.''

Dest scheurde vorig jaar april zijn kruisband af en moest daarna maandenlang revalideren. De 24-jarige verdediger werd zaterdag tegen sc Heerenveen (2-1 winst) als invaller gebruikt door Bosz.