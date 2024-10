Kraay junior is ondanks nederlaag helemaal lyrisch over één speler van het Nederlands elftal

Hans Kraay junior is overwegend negatief over het optreden van het Nederlands maandagavond tegen Duitsland. De analist van ESPN maakt echter een uitzondering voor Mats Wieffer, die volgens Kraay goed inviel bij Oranje halverwege het Nations League-duel in de Allianz Arena.

''Mats Wieffer, een miniscuul lichtpuntje. Die scoorde wel een voldoende, zeker in de tweede helft'', zo oordeelt presentator Jan Jan van Gangelen na afloop. Kraay is het daar volledig mee eens en deelt complimenten uit aan de middenvelder.

''Hij viel gewoon goed in. En Malen ook. En tussen alle vieren en vijven die gegeven kunnen worden, kun je Wieffer gewoon een 7 geven'', beoordeelt Kraay de invalbeurt van de middenvelder bij het Nederlands elftal met een ruime voldoende.

''Ik vind het zó mooi om te zien dat hij in de drukte wél tijd vindt, op een druk middenveld. Je kan hem gewoon aanspelen. Quinten Timber kan dat normaal gesproken ook in topwedstrijden in de Champions League. Tegen Girona heeft hij dat ook laten zien. Gravenberch laat dat elke week in de drukte zien.''

''Wieffer heeft maar drie, vier wedstrijdjes bij Brighton gespeeld. En twee gestart, omdat hij geblesseerd is geweest. Maar het lijkt wel of hij altijd ruimte heeft'', herhaalt Kraay nog maar een zijn waardering voor het optreden van Wieffer tegen Duitsland.

''En als hij geen ruimte heeft, dan kaatst hij. En als hij enigszins ruimte heeft, dan draait hij open. Als Feyenoord nu kijkt, denken ze: Kolere, als die wie samen met Hwang hadden gehad, met Stengs ervoor... Dan hadden ze best een lekker middenveld gehad'', aldus Kraay.

Wieffer werd in de rust in het veld gebracht door Koeman, samen met Malen. Timber en Tijjani Reijnders bleven achter in de kleedkamer. Ondanks het sterke optreden van Wieffer verliet Nederland de Allianz Arena met een 1-0 nederlaag.