Hans Kraay junior heeft Arne Slot zondag bij Goedemorgen Eredivisie van transferadvies voorzien. Volgens de analyticus zou de Nederlandse manager er goed aan doen om alles op alles te zetten om Ismael Saibari naar Liverpool te halen.

"Dynamiek, techniek, gretigheid, afwerking", somt Kraay junior de kwaliteiten van de Marokkaans international op. Hij begeleidt dan beelden van de middenvelder tijdens de duels van PSV met FC Twente (6-1) en FC Utrecht (2-5).

"Dat spelen en doorbewegen is killing voor elke tegenstander. Hij is hier zo ongelofelijk gretig", wijst de voormalig voetbaltrainer op de 4-1 van Saibari tegen de Tukkers. Kraay junior likt zijn vingers af als het schitterende afgekeurde doelpunt van Saibari tegen FC Utrecht wordt getoond.

"Dit is technisch perfect en zijn vooractie is geniaal", oordeelt de langharige analist, die dan hoopt dat Slot ingeschakeld is bij de zondagmorgenuitzending van Goedemorgen Eredivisie.

"Ik kan me best voorstellen dat Slot, die nog geen spelers uit Nederland heeft gehaald, zomaar denkt van: weet je, daar willen wij best veertig miljoen voor betalen. Is hij dan op te halen?", vraagt Kraay junior aan de tevens aangeschoven PSV-directeur Earnest Stewart.

De technische beleidsman kan alleen maar lachen. "Nee", aldus Stewart. "Je bent nou hypothetische dingen aan het neerleggen en daar moet ik op reageren, maar dat heeft niet zoveel zin."

"Als ze ooit aan tafel komen, zullen we het meemaken", reageert de Amerikaanse directeur als hem gevraagd wordt of Saibari voor tussen de 35 en 40 opgepikt kan worden. Bram van Polen durft niet te zeggen welk bedrag de dynamische middenvelder waard is, maar deelt wel lof uit.

"Hij heeft potentie om de wereldtop te halen, dat vind ik echt wel. Hij heeft zóveel. Hij heeft ook nog zoveel doorgroeimogelijkheden. Als je hem nu al ziet, dan denk ik in potentie echt dat hij de wereldtop kan halen. Hij heeft alles wat een middenvelder nodig heeft. Hij is zo sterk, zo snel en nou begint hij ook nog eens doelpunten te maken en assists te geven", besluit het clubicoon van PEC Zwolle.