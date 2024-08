Kraay jr. pakt de camera: ‘U weet het niet, maar dit is de nieuwe Kanté’

Hans Kraay junior kijkt uit naar het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De analist van ESPN is tijdens de voorbereiding onder de indruk geraakt van Amara Condé, de nieuwe middenvelder van sc Heerenveen. Kraay junior durft zelfs de vergelijking met N'Golo Kanté aan.

"U weet het niet, maar dat is de nieuwe Kanté van Heerenveen", aldus Kraay junior in het ESPN-programma Voorspellen met Vedetten. Heerenveen nam de 27-jarige Condé deze zomer over van FC Magdeburg uit de 2. Bundesliga.

Kraay junior raakte enthousiast na een oefenduel van Condé bij Heerenveen. "Op Hydra (een Grieks eiland, red.) ben ik gewoon naar binnen gegaan om op Omrop Fryslân de oefenwedstrijd Heerenveen - Rayo Vallecano (5-0, red.). te kijken. Dan ben je niet goed..."

"Dat is het moment dat ik dacht... Hij is de nieuwe Kanté. Condé pakt ballen af zonder te tackelen, geeft ook weleens een steekballetje en heeft een behoorlijke crosspass.

Kraay junior kiest Condé dan ook als one to watch. "Hij maakt geen goals, maar vindt het heerlijk om de boel aan te jagen, onder druk te zetten."

Presentator Wouter Bouwman van ESPN heeft dezelfde oefenwedstrijd gekeken en is het roerend eens met de analist. "Je hebt er verstand van", zegt Kraay junior terwijl hij de hand schudt van de presentator.