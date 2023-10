Koploper Roda JC loopt averij op in Limburgse derby tegen VVV-Venlo

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 18:29 • Jonathan van Haaster

De Limburgse derby tussen VVV-Venlo en Roda JC Kerkrade heeft geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten voetbal in het Covebo Stadion - De Koel stond er 1-1 op het scorebord. Koploper Roda had het bij vlagen lastig met zijn provinciegenoot en kwam na rust ook op achterstand door basisdebutant Pepijn Doesburg. Uitgerekend voormalig VVV'er Brian Koglin zorgde al snel voor de gelijkmaker en daar bleef het ook bij. Roda, dat na 10 duels op 23 punten staat, geeft naaste achtervolgers FC Emmen en ADO Den Haag (18 punten) de kans om dichter bij de koppositie te komen. VVV stijgt met het puntje naar de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

In een zonnig Venlo kreeg Roda de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Walid Ould-Chikh werd bereikt in de zestien, kreeg veel ruimte en schoot teleurstellend naast. VVV, dat uit zijn laatste drie duels slechts één punt behaalde, liet zich goed zien tegen de koploper. Zo werd Magnus Kaastrup in alle vrijheid bereikt op de punt van de zestien. De Deen loste een schot richting de verre hoek, maar Roda-goalie Koen Bucker kon zijn inzet naast kijken.

Maximilian Schmid leek Roda bij de eerstvolgende aanval van de bezoekers op voorsprong te schieten. De Duitser kreeg zijn voet echter net niet tegen de bal na een scherpe voorzet van Boyd Reith. VVV-goalie Jan de Boer moest vervolgens in actie komen op een poging van Enrique Peña Zauner, die het probeerde in de korte hoek.

Roda leek het initiatief naar zich toe te trekken, maar kwam plots zeer goed weg toen een snoeiharde pegel van Simon Janssen tegen de lat belandde. De rebound belandde op het hoofd van Elias Sierra, die zijn kopbal ternauwernood over het doel van Bucker plaatste. In de stromende regen kreeg Doesburg de laatste kans van de eerste helft. Zijn kopbal was te zacht en onnauwkeurig om Bucker aan het wankelen te brengen.

Roda werd direct na rust gevaarlijk via Teun Bijleveld, die een dubbele kans onbenut liet. Aan de andere kant had Doesburg ook meer moeten doen met zijn mogelijkheid. Zijn te zachte schot was andermaal een prooi voor Bucker. Slordig balverlies bij VVV zorgde ervoor dat Schmid door kon lopen richting doel. Uit een lastige hoek probeerde hij het in de korte hoek, waar De Boer op tijd bij zat.

Twintig minuten na rust kwam VVV op voorsprong. Kaastrup legde af op Simon Janssen, die een uitstekende voorzet in huis had op Doesburg. De kleinzoon van Pim Doesburg kopte van dichtbij raak: 1-0. Roda gaf bepaald niet op en creëerde al snel twee grote kansen. Allereerst had Reith veel meer moeten doen met de vrijheid die hem geboden werd. De verdediger schoot echter tegen de benen van De Boer. Ogenblikken later was het bij de volgende mogelijkheid wel raak, toen Koglin een hoekschop van Sami Ouaissa tegen de touwen kopte: 1-1.

Roda rook bloed en had op voorsprong moeten komen via Marvin Pourié. De Duitse invaller, die het veld betrad voor landgenoot Schmid, bevond zich na een scherpe pass van achteruit plots voor de neus van De Boer. Pourié had de hoek voor het uitkiezen, maar liet dat na en schoot tegen de uitschuifbenen van De Boer. Roda was de gevaarlijkere ploeg in de slotfase. Meerdere dreigende momenten volgden, maar het scorebord bleef ongewijzigd.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 10 7 2 1 17 23 2 FC Emmen 9 5 3 1 6 18 3 ADO Den Haag 9 5 3 1 6 18 4 FC Eindhoven 9 4 5 0 5 17 5 Willem II 9 5 2 2 4 17 6 VVV-Venlo 10 4 3 3 -1 15 7 FC Dordrecht 9 3 5 1 4 14 8 De Graafschap 9 4 2 3 0 14 9 Helmond Sport 9 4 1 4 4 13 10 FC Groningen 9 4 1 4 4 13 11 SC Cambuur 9 4 1 4 0 13 12 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 13 Jong AZ 9 3 2 4 -2 11 14 NAC Breda 9 3 2 4 -3 11 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 9 3 1 5 -3 10 17 FC Den Bosch 9 3 0 6 -4 9 18 Jong Ajax 9 1 2 6 -8 5 19 TOP Oss 9 1 1 7 -6 4 20 Telstar 9 1 1 7 -10 4