Koopmeiners kent prima debuut in tegenvallende topper tussen Juventus en AS Roma

Teun Koopmeiners heeft een prima debuut achter de rug voor Juventus. De Oranje-international deed de gehele tweede helft tegen AS Roma mee en leverde aanvallend en verdedigend zijn bijdrage, maar gescoord werd er niet in de zeer tegenvallende topper: 0-0.

Bij beide ploegen begonnen er de nodige jongelingen in de basis. Zo was er bij Juventus plek voor Samuel Mbangula en Nicolò Savona en Kenan Yildiz, terwijl Niccolò Pisilli debuteerde bij Roma. Milan-huurling Alexis Saelemaekers begon eveneens in de basis bij de bezoekers. Koopmeiners begon op de bank bij Juventus, net als Paulo Dybala bij Roma.

Juventus en Roma hielden elkaar in evenwicht in wat een vrij saaie eerste helft genoemd mocht worden. De eerste kansjes waren voor Roma. Evan Ndicka raakte de bal alleen verkeerd, en Lorenzo Pellegrini zag zijn aangeraakte vrije trap net naast gaan.

Het tempo lag laag en de defensies stonden goed. Het spel speelde zich dan ook vooral op het middenveld af. Vlak voor rust kreeg Juventus dan eindelijk een serieuze kans. Kenan Yildiz gaf voor op Dusan Vlahovic, wiens inzet knap gepareerd werd door Roma-goalie Mile Svilar.

Juventus-trainer Thiago Motta besloot aan het begin van het tweede helft twee wijzigingen door te voeren. Juan Cabal en Mbangula werden naar de kant gehaald voor twee debutanten: Koopmeiners en ex-Ajacied Francisco Conceição. Koopmeiners liet zich direct gelden met twee strakke passes op Vlahovic. De Oranje-international kon direct een assist achter zijn naam krijgen, ware het niet dat Vlahovic in kansrijke positie naast schoot.

Ook na rust viel er weinig te beleven in het Allianz Stadium. Lange tijd was het hoogtepunt het applaus van het Juventus-publiek voor Dybala, die na een uur inviel voor een andere ex-speler van Juve: Matías Soulé.

Juventus kwam wat beter in de wedstrijd en dat had het te danken aan de invallers. Zo zag Conceição zijn schot ternauwernood stranden in een oerwoud aan verdedigers en bediende Koopmeiners Weston McKennie, die in plaats van te schieten een matige pass afleverde.

Koopmeiners, die ook al direct de vrije trappen nam, zocht opnieuw naar Vlahovic. De spits probeerde het ditmaal met een volley bij de tweede paal, maar schoot naast de bal. Roma kwam in het slot nog het dichtst bij de zege, maar het vlammende schot van Angeliño vloog rakelings naast.