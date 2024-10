Koning geeft goedkeuring: Roberto Mancini per direct ontslagen als bondscoach

Roberto Mancini is ontslagen als bondscoach van Saudi-Arabië, zo maakt de nationale voetbalbond van dat land donderdagavond bekend. De tegenvallende resultaten kosten de Italiaan zijn baan.

Mancini werd eind augustus 2023 aangesteld als bondscoach van Saudi-Arabië, enkele weken na zijn plotselinge vertrek bij het nationale elftal van Italië. Een groot succes werd het alleen niet. Het ontslag van de oud-aanvaller hing door de recente matige resultaten al enkele dagen in de lucht.

Zo meldde La Gazzetta dello Sport dat het ontslag officieel zou worden op het moment dat de koning van Saudi-Arabië het groene licht gaf. Die koning, Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Mohammed bin Saud, heeft dat inmiddels gedaan.

Mancini stond achttien wedstrijden aan het roer bij de Saudi's, die onder zijn leiding slechts zeven duels wonnen. Vijf keer bleek een gelijkspel het maximaal haalbare, terwijl er zes keer verloren werd.

Mancini had nog een contract tot medio 2027 in Saudi-Arabië, waar hij tussen de 18 en 25 miljoen euro per jaar verdiende. Het ambitieuze land uit het Midden-Oosten wil er hoe dan ook bij zijn op het WK 2026, maar het kent een vrij moeizaam kwalificatieproces.

Saudi-Arabië staat momenteel derde in zijn Aziatische WK-kwalificatiegroep, wat goed zou zijn voor een plek bij de play-offs. De hekkensluiter in de groep van zes landen, China, heeft echter slechts twee punten minder.

Van de vier tot nu toe gespeelde wedstrijden in die groep, won Saudi-Arabië alleen van China (1-2). Opvallend is dat geen van de drie thuiswedstrijden gewonnen werd. Tegen Indonesië (1-1) en Bahrein (0-0) sprokkelde het een punt, terwijl Japan zelfs won in Jeddah (1-2).

Mancini kende eerder in zijn rijke trainerscarrière gelukkigere tijden. Zo leidde hij Manchester City in 2012 naar een legendarische landstitel en was hij in 2021 bondscoach van EK-winnaar Italië.