Kolo Muani onderneemt ultieme wanhoopspoging en slaat training over

Woensdag, 30 augustus 2023 om 12:13 • Lars Capiau

Randal Kolo Muani heeft in een ultieme poging om een transfer naar Paris Saint-Germain te forceren besloten om de training van Eintracht Frankfurt over te slaan. De Duitsers trainen woensdag voor het laatst in aanloop naar hun duel met Levski Sofia in de voorronde van de Conference League. Eerder smeekte de 24-jarige Fransman al bij de clubleiding om een bod van de Parijzenaren te accepteren.

"De reden voor zijn absentie bij de training is dat hij de intentie heeft om nog voor het einde van de transferwindow van club te wisselen", zo brengt Eintracht-sportdirecteur Markus Krösch in een statement naar buiten. "We zullen de wedstrijd tegen Levski Sofia zonder hem spelen. Voor ons is het duidelijk: het gedrag heeft geen invloed op de transferactiviteiten."

Volgens L'Équipe zou PSG een bod van ruim 65 miljoen euro plus bonussen hebben ingediend bij de Duitse clubleiding. Bovenop het geldbedrag zou Hugo Ekitike als ruilmiddel zijn aangeboden. De Duitsers hebben naar verluidt het bod van tafel geveegd, daar zij hun spits niet willen laten gaan.

Kolo Muani smeekte de clubleiding eerder al openlijk om hem te laten gaan. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports sprak de Fransman de hoop uit dat Eintracht hem zijn droomtransfer gunt. "Ik heb me altijd professioneel opgesteld en alles voor de club gegeven. Maar het is geen geheim dat PSG een recordbod op mij heeft uitgebracht en deze transfer is een unieke kans voor mij. Ik wil graag naar Parijs en heb de mensen die hierover gaan binnen de club dat laten weten. Ik hoop en wens dat Eintracht Frankfurt instemt met het aanbod van PSG en dat deze stap voor mij mogelijk wordt gemaakt."

Farès Chaïbi

Eintracht Frankfurt heeft met het aantrekken van Algerijns international Farès Chaïbi wel al rekening gehouden met het vertrek van hun steraanvaller. De twintigjarige vleugelaanvaller komt over van Toulouse. Met de transfer is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid. Eerder stond Chaïbi nog in de belangstelling van Feyenoord.