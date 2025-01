Koki Ogawa bezorgt NEC tegen PEC Zwolle eerste zege sinds 9 november

NEC heeft zaterdagavond de eerste Eredivisie-zege sinds 9 november geboekt. Door een doelpunt van Koki Ogawa was de ploeg van trainer Rogier Meijer met 0-1 te sterk voor PEC Zwolle. Door de zege slaat nummer twaalf NEC een gaatje van drie punten met nummer dertien PEC Zwolle op de ranglijst.

NEC versterkte zich onlangs met Bryan Linssen. Hij startte tegen PEC nog op de bank, maar zou in de tweede helft wel invallen.

Het waren de bezoekers die halverwege de eerste helft op voorsprong kwamen. Dirk Proper gaf een mooi passje op Ogawa, en de Japanner faalde oog in oog met doelman Mike Hauptmeijer niet: 0-1.

Vlak daarvoor had Vito van Crooij al een aardige mogelijkheid om de score te openen laten liggen. De aanvallende middenvelder leek de bal voor het inschieten te hebben na een lage voorzet, maar raakte hem helemaal verkeerd.

PEC loste in de eerste helft slechts één schot tussen de palen: een kopbal van Dylan Vente, die werd gevangen door Robin Roefs. Daarnaast zagen de Zwollenaren een afstandsknal van Damian van der Haar, na een goede actie van Dylan Mbayo, net naast gaan.

Aan het begin van de tweede helft was NEC de bovenliggende partij. Ogawa en Mees Hoedemakers kregen kansjes op de tweede treffer, maar scoorden niet.

Naarmate het einde dichterbij kwam, werd PEC plots gevaarlijker. Filip Krastev was tot twee keer toe dreigend, en in de blessuretijd schoot Olivier Aertssen maar net naast. Daarna trok NEC de zege over de streep.