Koeman wijzigt Nederlands elftal op liefst negen plekken voor duel met IJsland

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het oefenduel met IJsland bekendgemaakt. Oranje treedt met een bijna compleet nieuw elftal aan ten opzichte van de wedstrijd tegen Canada (4-0). Alleen Bart Verbruggen en Memphis Depay behouden hun basisplaats. De wedstrijd in De Kuip begint om 20:45 uur en is live te zien op NPO 1.

De basisplaats van Verbruggen, de eerste doelman op het EK, komt bepaald niet als een verrassing. Wel ziet hij een compleet nieuwe verdediging voor zich staan met Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

Serie A-sterren Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zijn verlost van clubverplichtingen en krijgen direct een basisplaats van Koeman op het middenveld, waar de bondscoach ook een plekje heeft ingeruimd voor Joey Veerman.

Voorin behoudt Memphis, de eerste keus van Koeman in de spits op het EK, zijn basisplaats. De transfervrije aanvaller wordt geflankeerd door Xavi Simons (rechts) en Cody Gakpo (links).

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Canada verhuizen Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Micky van de Ven, Jerdy Schouten, Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong en Brian Brobbey van de basis naar de bank.

Voor Oranje is de ontmoeting met IJsland de laatste test richting het EK, dat over vier dagen al van start gaat. Twee dagen later komt Oranje voor het eerst in actie, in Hamburg tegen Polen. Daarna volgen ontmoetingen met Frankrijk en Oostenrijk.

Vlak voor de start van het EK heerst er nog veel onduidelijkheid over Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona is nog altijd niet volledig hersteld van zijn enkelblessure. "Het zou kunnen dat ik de avond voor de wedstrijd beslis dat Frenkie niet speelt", houdt Koeman de natie in spanning.

"Het kan dat hij niet superfit is voor de eerste wedstrijd, het is een mogelijkheid dat hij de tweede en derde wedstrijd pas speelt. Pas als hij de eerste drie wedstrijden niet kan spelen, denk ik na om hem buiten de selectie te houden. Anders blijft hij erbij."

IJsland

IJsland verraste vriend en vijand door vrijdag op Wembley af te rekenen met Engeland (0-1). Het Noordse land is er niet bij op het EK, waardoor het zich in feite nu al kan voorbereiden op de Nations League en kwalificatiereeks voor het WK 2026.

De manschappen van bondscoach Åge Hareide zijn ongeschonden uit het duel op Wembley gekomen. IJsland wist vier van zijn laatste vijf duels te winnen, maar die ene nederlaag, in de finale van EK play-offs tegen Oekraïne, was wel een extreem dure (2-1).

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Koopmeiners, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo.

Opstelling IJsland: Valdimarsson, Bjarkason, Fridriksson, Ingason, Finnsson, Berg Gudmundsson, Haraldsson, Traustason; Anderson, A. Gudjohnsen, Thorsteinsson.

