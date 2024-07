Koeman wijst hoofdschuldigen aan na verlies bij Nederland - Oostenrijk: ‘Als kip zonder kop’

Ronald Koeman baalt als vanzelfsprekend behoorlijk van de nederlaag van Nederland tegen Oostenrijk (2-3) op het EK 2024. De bondscoach van het Nederlands elftal is met name teleurgesteld over de manier waarop zijn elftal verdedigde: er werd volgens Koeman telkens niet meegelopen met directe tegenstanders.

Nederland had veel moeite met de dynamische spelers die Oostenrijk op het veld had. Donyell Malen was zijn tegenstander Alexander Prass bij zijn eigen doelpunt helemaal kwijt, Jerdy Schouten bleef bij de tweede en derde tegengoal niet bij zijn tegenstander. Cody Gakpo stond bij het tweede doelpunt wel ergens in de buurt van afmaker Romano Schmid, maar stond toch veel te ver weg om een kopdoelpunt van de Oostenrijker te verhinderen.

Zonder namen te noemen wijst Koeman naar alle verdedigers die hun directe tegenstander lieten lopen. "Het was verdedigen als een kip zonder kop, zou je bijna zeggen", aldus Koeman.

"Het was een heel slecht begin, vooral verdedigend: de ruimtes die we tussen de linies weggaven", zegt Koeman. De vleugelspitsen van Nederland, Gakpo en Malen, gingen met een opdracht het veld in. "Gezien hun backs die heel aanvallend zijn wilden we dat onze buitenspelers daarvoor tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid droegen."

Nederland scoorde zelf na rust via Gakpo en Memphis Depay. "We vochten ons terug, maar we incasseerden ook weer twee goals. Als je die twee goals analyseert... Er is een bepaalde urgentie nodig in het voetbal, dat is dat je verantwoordelijk bent voor je man, en je moet met je man mee", zegt Koeman.

"Bij de tweede en derde goal is er geen enkele situatie waar zij in de meerderheid zijn qua aantal spelers. Het is vier-tegen-vier of vijf-tegen-vijf." Koeman merkt dat zijn spelers moeite hebben met zulke situaties.

"Daar hebben wij in Nederland best wel moeite mee, dat je die verantwoordelijkheid pakt. Als je ziet hoe wij moeite moeten doen. Dit is veel te makkelijk, dan heb je ook geen recht op meer."

