Koeman wijst andere uitblinker in Oranje dan Gakpo of Malen aan: 'De allerbeste’

Ronald Koeman is erg tevreden over het optreden van het Nederlands elftal, zo vertelt hij na afloop van de zege op Roemenië (0-3). De bondscoach is met name positief gestemd over Xavi Simons, die in zijn ogen ‘de allerbeste’ was.

“Ik heb meerdere mooie dingen gezien”, zo begint Koeman voor de camera van de NOS. Het besef was wel bij de ploeg aanwezig dat de vorige wedstrijd heel slecht was in allerlei opzichten.”

“Ik vind dat we gedurende de hele wedstrijd heel goed gespeeld hebben. Misschien moesten we alleen in de eerste tien minuten even de spanning van ons af spelen. Daarna vonden we onze vrije mensen en begon het heel goed te lopen.”

De ploeg Koeman speelde een overtuigende wedstrijd en was veel sterker dan Roemenië: 0-3. Cody Gakpo was met een doelpunt en assist de absolute smaakmaker, invaller Donyell Malen was met twee goals tevens belangrijk.

“Met name aan de rechterkant liep het zoals we wilden”, zo vervolgt de oefenmeester. “België liet ook al zien tegen Roemenië dat daar ruimtes lagen. Dat hadden we goed geanalyseerd. Denzel, Jerdy Schouten, Stefan de Vrij en Steven Bergwijn speelden dat heel goud uit. Daar was veel gevaar.”

Na Bergwijn werden ook Nathan Aké en Schouten gewisseld. “Jerdy had wat last, en hij gaf aan dat we hem moesten wisselen. Nathan had de afgelopen dagen al wat last, dus als je goede wissels hebt dan kun je hen wel rust geven.”

Verder maakt Koeman duidelijk dat hij niet Malen, Gakpo of Schouten, maar Simons de beste speler van het veld vond. “Hij was absoluut de allerbeste vandaag. Geweldig. Hij was goed bereikbaar en de drive... Hij heeft die agressie altijd en misschien speelt hij iets vrijer op 10. Daar zijn we nu wel achter."

Tegelijkertijd is de bondscoach ook erg positief over doelpuntenmaker Gakpo. "Cody is een speler die vast en fysiek is. Hij is erg belangrijk. Hij is bij veel doelpunten betrokken en hij maakt er zelf ook weer eentje. Een geweldige goal. Dat is een speler met extra kwaliteiten en hij maakt gelukkig op dit moment het verschil", besluit Koeman.

