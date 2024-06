Koeman verrast Jeroen Stekelenburg: ‘Ik dacht dat je Frimpong zou gaan zeggen’

Bondscoach Ronald Koeman is blij met wat het Nederlands elftal donderdagavond op de mat heeft gelegd tegen Canada. Oranje was door goals van Memphis Depay, Jeremie Frimpong, Wout Weghorst en Virgil van Dijk met 4-0 te sterk voor de ploeg van Jesse Marsch.

Koeman zag zijn ploeg moeizaam beginnen. "Na een kwartier, twintig minuten vond ik ons goed spelen. We moeten eerder scoren, maar we hebben het goed doorgetrokken in een zeer goede tweede helft", blikt de bondscoach terug bij de NOS.

"We hebben goed voetbal laten zien, weinig weggegeven en agressief druk gezet", somt Koeman tevreden op. "Tel daar vier doelpunten bij op, dan denk ik dat we een prima avond hebben gehad."

Frimpong

Jeroen Stekelenburg vraagt wat Koeman het meest is bijgebleven, waarna de bondscoach reageert dat zijn ploeg agressief speelde. "Ik dacht even dat je Frimpong zou gaan zeggen, want die kandideert zich voor een basisplaats en een mooi toernooi", aldus Stekelenburg.

"Hij viel zeker op", aldus Koeman. "Hij heeft diep aan de rechterkant gespeeld. Als je dan zo belangrijk en goed bent... De linksback van Canada (Alphonso Davies, red.) is ook van een aardig niveau. Frimpong heeft de actie en de snelheid. Als we iets sneller diep hadden gespeeld had het eerder gevaarlijk kunnen worden."

Koeman is blij voor Frimpong. "Natuurlijk zijn dit momenten. Hij maakt een goal en geeft een geweldige voorzet bij de 1-0. Ik kan niet meer eisen of vragen van hem. Met hem kun je aanvallend met snelheid spelen. We hebben meerdere opties op die positie."

Naast Frimpong was ook Memphis Depay zeer bedrijvig. De spits maakte zijn 45e interlandgoal. "Dat heb ik ook gezegd. Wij hopen met hem tegen IJsland negentig minuten te kunnen spelen. Zoals het nu lijkt ziet dat er prima uit."

Van de Ven

Micky van de Ven vond Koeman 'moeizaam beginnen'. "Net als de rest. Maar je ziet zijn snelheid en zijn power. Hij ging veel diep en gaf een goede bal waar een kans uit kwam. Ik ben meer dan tevreden over Van de Ven", sluit Koeman positief af.