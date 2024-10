Valentijn Driessen weet welke speler van Nederlands elftal 'schijt heeft' aan Koeman

Ronald Koeman werd tijdens de dramatische Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (1-0) opzichtig genegeerd door Xavi Simons, zo meldt Valentijn Driessen in Vandaag Inside. Volgens de journalist van De Telegraaf, die in München op de tribune zat, had Koeman de aanvallende middenvelder van RB Leipzig moeten wisselen.

Driessen deed in de Allianz Arena een opmerkelijke observatie. "Die Xavi Simons staat een meter van hem (Koeman, red.) vandaan als rechtsbuiten... Koeman staat voor de dug-out te schreeuwen en te doen, van: je moet dit en dat, zus en zo. Maar Simons heeft er gewoon schijt aan. Hij speelt gewoon zijn eigen wedstrijd."

Driessen zou hebben ingegrepen. "Dan zou ik in de rust denken: nou, wisselen. Kom jij maar zitten, als jij het allemaal zo goed weet. Ga maar wat minder huilen. En vervolgens komt hij op zijn favoriete plaats te staan, achter de spitsen... Dan verlies je je autoriteit bij de rest."

Toch begrijpt Driessen ergens wel dat Simons mocht blijven staan en Tijjani Reijnders het veld moest ruimen. "Simons is een van de weinigen die een individuele actie heeft, samen met Gakpo. Dat is natuurlijk ook de reden dat Koeman hem laat staan. Ik heb Gakpo trouwens ook niet gezien. In grote wedstrijden speelt Gakpo nooit bijzonder."

Johan Derksen denkt dat Koeman 'wakker ligt' van de huidige situatie bij het Nederlands elftal. "In die eerste periode ging het best goed met Koeman, maar sinds hij terug is, is het helemaal niks."

Derksen heeft niets met het huidige Nederlands elftal. "Koeman krijgt geen vat op dit groepje. Het is ook een beetje een naar groepje. Ze gedragen zich als filmsterretjes, kunnen totaal niet tegen kritiek, want dan zijn ze meteen van de leg."

Ook van de interviews die de internationals geven is Derksen niet onder de indruk. "En als ze een microfoon onder de neus krijgen dan kotsen ze er wat clichés in, want ze hebben helemaal niks te melden. Het is echt een vervelend groepje."