Koeman roemt ‘echt geweldige’ uitblinker bij Nederland: ‘Wissel was onnodig’

Ronald Koeman vindt dat het Nederlands elftal kan voortborduren op de nipte overwinning tegen Polen (2-1) op het EK. De bondscoach van Oranje zag zijn ploeg dankzij een late goal van Wout Weghorst een late zege binnenhalen. "Er is genoeg om te verbeteren, maar dit resultaat geeft een rust richting Frankrijk die prettig is", zegt Koeman na afloop bij de NOS.

Koeman vond Nederland uitstekend beginnen, ondanks de vroege tegentreffer van Adam Buksa. "We hebben het denk ik een uur lang goed gedaan. We hebben goed gevoetbald, veel kansen gecreëerd." De tegengoal viel uit een hoekschop. "Het is een slecht moment verdedigend gezien als je een goal tegen krijgt uit een standaardsituatie, maar zij hebben veel lengte."

Nederland miste kans op kans tegen Polen. "We speelden goed, maar je moet afstand nemen. Na een uur vond ik dat we wat wegvielen. Dan zie je dat het richting einde wedstrijd heel moeilijk is, maar ik had wel het idee dat we de 2-1 gingen maken."

De invallers maakten verschil voor Oranje. "We konden frisse jongens brengen. We wisten dat we met Wout iemand met lengte erbij hadden, zeker bij voorzetten. Dan is het geweldig dat hij, weliswaar niet met zijn hoofd, met zijn linker de winnende maakt. Zwaarbevochten op het laatst, maar al met al meer dan verdiend."

Koeman heeft rotsvast vertrouwen in Weghorst. "Ik denk altijd aan Wout (voor een invalbeurt, red.), omdat Wout een verleden heeft met belangrijk zijn met goals, bijvoorbeeld tegen Ierland in de kwalificatie. Met Wout weet je dat er een ander type komt, agressiever, adrenaline. Dat hadden we op een bepaald moment nodig, net als snelheid en energie. Ook met Donyell (Malen, red.) en Jeremie (Frimpong, red.) zag je dat."

Gakpo maakte voor rust de 1-1 en wordt geroemd door Koeman. "Ik vond Cody echt geweldig, en eigenlijk was het niet nodig om hem te wisselen, maar dan probeer je toch een frisse speler te brengen met diepte en snelheid." Frimpong viel overigens in de 81ste minuut in voor Gakpo.

Koeman hield tot het einde toe vertrouwen in de winst. "Als je dermate spelers achter de hand hebt, ook andere types dan waar we mee beginnen, dan weet je dat er ook dingen kunnen veranderen."

