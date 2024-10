Koeman op revelatie van Feyenoord gewezen: 'Waarom niet? Het is je toekomst'

Anco Jansen geniet van de stormachtige ontwikkeling die Antoni Milambo doormaakt bij Feyenoord. De oud-speler zou het niet gek vinden als bondscoach Ronald Koeman binnenkort een uitnodiging verstuurt naar de uitblinker van de Rotterdammers.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt in Voetbalpraat aan Jansen of Milambo al klaar is voor het Nederlands elftal. ''Ja, tuurlijk. Waarom niet? Het is je toekomst'', luidt het duidelijke antwoord.

''Wij hebben verder geen middenvelder die op drie goals in de Champions League staat. En we willen toch altijd jonge spelers die zichzelf laten zien. Dus als ze zich laten zien, moeten we dat ook belonen'', geeft Jansen mee aan Koeman.

De analist haalt nog eens aan dat Milambo bijzonder trefzeker is voor Feyenoord in het miljardenbal. ''Drie goals in de Champions League van zo'n jonge speler, dat zegt ook wat'', klinkt het complimenteus richting de pas negentienjarige Feyenoorder.

Jansen was tegen Benfica vooral onder de indruk van de panna die Milambo kort voor zijn eerste doelpunt na ruim een halfuur spelen uitdeelde aan zeer ervaren Nicolás Otamendi. ''Dat is echt voetbalgogme.''

''Een jonge jongen die zo'n ervaren verdediger, die wereldkampioen is geworden, even door zijn stokken speelt. Dat is wel genieten hoor. Hoe hij nu speelt, met twee spelers achter hem, dat maakt Milambo ook zoveel beter'', sluit Jansen af met een lofzang.

Milambo werd door Voetbalzone beoordeelt met een 8 voor zijn optreden tegen Benfica. ''Antoni Milambo speelde een uitstekende wedstrijd, en bekroonde dat met twee doelpunten.''