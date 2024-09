Koeman onthult nu al wie de spits is van Nederlands elftal tegen Duitsland

Ronald Koeman kijkt uit naar het begin van een nieuwe cyclus met het Nederlands elftal. De bondscoach is nieuwsgierig hoe Oranje vrijdag van start gaat in de Nations League tegen Bosnie en Herzegovina. "De dynamiek is anders dan tijdens een EK, maar ik ben ook nieuwsgierig", aldus Koeman voor de camera bij de NOS.

Koeman legt uit waar hij vooral nieuwsgierig naar is. "Het voelt als een nieuwe stap naar het WK. Andere spelers krijgen de kans. Ik ben benieuwd hoe dat samen gaat, de dingen waar we aan gewerkt hebben in de korte trainingsweek", aldus de bondscoach.

Joshua Zirkzee maakt zijn basisdebuut als spits van het Nederlands elftal. "Het was voor mij al snel duidelijk dat Zirkzee de spits is vanavond. Ik wil beiden zien, want Brian Brobbey speelt tegen Duitsland."

Voor Koeman is Wout Weghorst voor deze periode dus geen basisspeler. "Wout heeft bewezen dat hij vanaf het begin kan starten, maar daar kies ik nu niet voor, omdat hij een heel onregelmatige voorbereiding heeft gehad. Ik wil de andere twee zien."

Zirkzee mag het laten zien tegen Bosnië. "Hij moet zijn spel spelen. Hij heeft kwaliteiten om in de bal te spelen, maar vanavond verwacht ik dat hij dat minder hoeft te doen, omdat de tegenstander waarschijnlijk zal inzakken. Dan moet je ook 'lengte' maken en in de zestien zijn."

Ryan Gravenberch start na zijn uitstekende begin van het seizoen bij Liverpool als linkermiddenvelder. "Ryan is wel een type speler die een man kan uitspelen met een versnelling aan de bal. Het ligt altijd aan hoe een tegenstander verdedigend staat. Daar moet je geduld in hebben. Hoe meer spelers je hebt die een speler kunnen uitspelen, hoe sneller je tot kansen komt."

Koeman eist niets minder dan drie punten van het Nederlands elftal. "We willen goed starten en dat betekent dat je vanavond moet winnen."