Koeman noemt naast Veerman nog 2 namen die Frenkie kunnen vervangen bij Oranje

Ronald Koeman heeft er nog altijd alle vertrouwen in dat Frenkie de Jong op tijd fit is om in actie te komen op het EK, zo laat hij woensdag weten op de persconferentie in Zeist. Daarbij stelt hij dat het nog veel te vroeg is om te denken aan het vervangen van de middenvelder, al heeft hij wel een aantal opties voor zich.

Koeman krijgt van Martijn Krabbendam namens Voetbal International de vraag of hij nog een deadline hangt aan de fitheid van De Jong. “We weten dat we tot de avond voor de eerste groepswedstrijd nog dingen kunnen veranderen, bij een eventuele blessure”, reageert de bondscoach.

“Maar daar is het nog veel te vroeg voor”, vervolgt Koeman. “We denken nog steeds dat hij rond die eerste groepswedstrijd fit zal zijn. Wanneer later blijkt dat dat niet het geval is, moeten we kijken hoe we daar mee omgaan, maar ik ga er nog steeds vanuit dat hij inbreng in het komende toernooi zal krijgen.”

“Ik vind Frenkie nog steeds een heel belangrijke speler. Ik heb met hem ook besproken dat hij dominanter kan zijn, nog meer naar voren kan spelen”, gaat Koeman in op de uitspraken van Ruud Gullit bij Ziggo Sport. “Nu is het even wachten op zijn fitheid.”

Even later stelt Valentijn Driessen namens De Telegraaf de vraag aan Koeman of Veerman de directe vervanger zou zijn van De Jong, mocht hij niet op tijd fit zijn. “Nee, er zijn ook anderen”, was hij daarin duidelijk.

“Ook Reijnders en Koopmeiners kunnen daar spelen”, aldus Koeman. Donderdag, wanneer Nederland in Rotterdam oefent tegen Canada, zullen die twee sowieso nog niet spelen, daar zij zich pas vrijdag bij de selectie zullen voegen vanwege late clubverplichtingen.

Oranje oefent donderdagavond in De Kuip tegen Canada alvorens IJsland maandagavond de tegenstander is in Rotterdam-Zuid. Het zijn de laatste twee duels waarin het Nederlands elftal aan vastigheden kan werken voordat het EK begint. De ploeg van Koeman start het eindtoernooi volgende week zondag tegen Polen. Frankrijk en Oostenrijk zijn op respectievelijk 21 en 25 juni de tegenstander.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties