Koeman noemt één speler van Nederlands elftal die in 'moeilijke situatie' zit bij zijn club

Ronald Koeman vindt dat Joshua Zirkzee in een ‘moeilijke situatie’ zit bij Manchester United. Niet alleen de club zelf gaat door een moeilijke fase, want de terugkeer van Rasmus Højlund in de ploeg heeft ervoor gezorgd dat Zirkzee het moet stellen met minder speeltijd.

De bondscoach wil nog niet vertellen wie er in de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije in de spits zal staan bij het Nederlands elftal. Op de persconferentie daags voor de interland laat de Koeman overigens wél weten dat hij het besluit al genomen heeft.

Hoewel de keuzeheer nog niet duidelijk wil maken wie er in de spits zal staan tegen de Hongaren en in het duel met Duitsland, laat Koeman wel weten waarop hij zijn keuze baseert. Eerder gaf hij aan dat hij per se een vaste spits wilde, maar nu lijkt hij daar enigszins op terug te komen.

“Het ligt aan prestaties bij de clubs, wedstrijden die ze gespeeld hebben en daar kijk je naar”, begint Koeman. “Misschien sprak ik iets te makkelijk uit dat ik een nummer 1 op de spitspositie wilde hebben. Je kunt in wedstrijden gebruikmaken van de een en van de ander.”

“Bij deze situatie is dat een mogelijkheid. Daarom zet ik mij niet vast op één iemand. Dit kan dus meerdere interlandperiodes zijn. Dat is ook een ontwikkeling”, vervolgt Koeman, die overigens ziet dat Zirkzee door een moeizame fase gaat met Manchester United.

“Zirkzee heeft een stap naar United gemaakt, een moeilijke situatie daar en Hojlund is fit en dus minder gespeeld. Er moet bij club een situatie komen dat je voor één gaat kiezen”, besluit Koeman.

In de voorgaande interlandperiode viel de keuze op Zirkzee in het duel met Bosnië en Herzegovina, terwijl de Brian Brobbey de voorkeur kreeg tegen Duitsland.