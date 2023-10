Koeman maakt naam van volgende afvaller bij het Nederlands elftal bekend

Maandag, 9 oktober 2023 om 17:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:51

Ook Teun Koopmeiners moet komende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. Achter de naam van de middenvelder van Atalanta stond al een vraagteken. Ronald Koeman laat op een persconferentie weten definitief geen beroep op Koopmeiners te kunnen doen. De bondscoach heeft besloten geen vervanger voor de Oranje-international op te roepen.

"Koopmeiners valt ook af", laat Koeman direct weten. "Je bent afhankelijk. Dat weet je. Dit soort periodes met blessures, daar heeft iedereen wel mee te maken, maar nu is het extreem", zegt de keuzeheer.

De blessuregolf volgt voor Oranje op een heel belangrijk moment, weet ook Koeman. "Het is duidelijk dat het resultaat in Griekenland cruciaal is voor de rest van de groep. Maar we spelen vrijdag eerst tegen Frankrijk. Die benaderen we alsof het de laatste is."

Koopmeiners kwam niet helemaal okselfris uit het duel met Lazio (3-2), maar meldde zich maandag wel in Zeist. Daar moest onderzoek uitwijzen of hij in actie kan komen tegen Frankrijk en Griekenland. De middenvelder bleek uiteindelijk te geblesseerd, waardoor er ook door zijn naam een streep gaat.

Het wegvallen van Koopmeiners is het zoveelste blessuregeval voor Koeman. Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Noa Lang, Memphis Depay, Justin Bijlow, Matthijs de Ligt, Mark Flekken en Steven Berghuis haakten al geblesseerd af. Lang en Flekken voegden zich zondagavond laat pas bij de ziekenboeg, terwijl er door de naam van Berghuis maandag een streep ging.

Vooral op het middenveld lijkt het zo puzzelen voor Koeman te worden. De oefenmeester heeft alleen Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Xavi Simons, Mats Wieffer en Joey Veerman om uit te kiezen. Simons speelt bovendien vaak als linksbuiten.

De positie van linksbuiten zou Ian Maatsen eventueel ook kunnen invullen. De 21-jarige linksback van Chelsea werd opgeroepen als vervanger van Berghuis en kan indien nodig de hele linkerflank bestrijken.