Koeman loopt vervroegd weg bij pers na Nederland - Turkije: ‘Waar ga je heen?’

Ronald Koeman bereikte zaterdag met het Nederlands elftal via een 2-1 zege op Turkije de halve finale van het EK. De bondscoach van het Nederlands elftal maakte ondanks de vreugde niet de hele persconferentie af. Na de komst van Stefan de Vrij besloot Koeman vervroegd weg te gaan bij de pers, ondanks het verzoek vanuit de UEFA om te blijven zitten.

Koeman moest na een 1-0 achterstand al in de rust ingrijpen. De bondscoach bracht Wout Weghorst voor Steven Bergwijn. "Als je denkt dat je moet wisselen, dan wissel je", vindt Koeman. "Dat zijn keuzes die je maakt. Als er dingen niet goed gaan, dan ben je trainer om te wisselen. Dan vind ik niet dat ik dit succes moet opeisen, totaal niet."

Nederland beschikt volgens Koeman over een brede selectie. "Vanaf het begin heb ik gezegd dat we zo'n grote groep hebben met zoveel spelers die op dezelfde positie kunnen spelen, maar daar toch een andere invulling aan kunnen geven."

Nederland gaat in de halve finale tegen Engeland spelen. Koeman heeft al een duidelijke voorkeur voor welk land hij in de finale zou willen treffen. "Ik wil benadrukken dat we eerst Engeland zullen moeten verslaan, maar dan zou mijn persoonlijke voorkeur natuurlijk Spanje zijn, omdat we Frankrijk al in de groep hebben getroffen."

Korte tijd later schoof De Vrij aan bij Koeman. De bondscoach vond het daarop welletjes en stond op. "Hij is klaar", legde De Vrij uit aan de verbaasde dame van de UEFA die bij het persmoment was.

Het was niet de bedoeling dat Koeman zomaar zou vertrekken. "Oh nee, we zouden graag met jullie twee verder gaan", zei de vrouw van de UEFA. "Nee, het is oké zo. Het is nu zijn beurt", zei Koeman, die wees naar De Vrij, maker van de 1-1 tegen Turkije. Vervolgens liep Koeman tot verbazing van de zaal weg.

