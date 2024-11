Koeman looft één speler van het Nederlands elftal: 'Ben onder de indruk, maar niet verrast'

Ronald Koeman is blij met de indruk die Noa Lang deze week heeft achtergelaten bij het Nederlands elftal. De bondscoach geeft op de persconferentie bovendien aan niet bezig te zijn met randzaken, zoals het populaire lied Damage dat de 25-jarige buitenspeler van PSV onlangs uitbracht.

“Ik kijk naar wat er op het veld gebeurt”, is Koeman duidelijk. “Of hij nou een liedje maakt dat op nummer één of op nummer dertig staat... Dat is voor hem, buiten het voetbal, een stukje afleiding waar hij zich prettig bij voelt. Dan moet hij daarmee doorgaan.”

“Ik ben onder de indruk van wat ik deze week van hem gezien heb”, vervolgt de bondscoach, die daar niet door verrast werd. “Want ik wist al wat hij kon, maar het is een speler waar je wel voor naar het stadion gaat. Dat is absoluut zo.”

Koeman zegt desgevraagd dat ‘eigenzinnige spelers’, zoals Lang, niet moeilijk te managen zijn. “Nee, want ik denk dat we soms weleens iets te snel iets roepen zonder iemand te kennen. Dan krijgen we een beeld van iemand.”

“Dat gaat niet specifiek om Noa of iemand anders, maar wat ik van Noa weet, zie en ken van wanneer hij bij ons is, is dat hij een geweldige jongen voor een groep is. Hij traint en speelt goed. Gelukkig is hij weer fit. Het is een speler met extra kwaliteiten, wat prettig is voor een trainer.”

Iedereen is fit

Koeman heeft 25 fitte spelers tot zijn beschikking voor het duel met Hongarije van zaterdagavond. Dat betekent dat twee internationals op de tribune plaats zullen moeten nemen. “De groep staat er goed voor, ik moet er zelfs twee af laten vallen. Wie dat zijn, dat zeg ik niet. Dat zullen we eerst intern bespreken. De opstelling ga ik ook niet kenbaar maken.”