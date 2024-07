Koeman legt uit welke speciale opdracht Van Dijk meekrijgt tegen Turkije

Het Nederlands elftal verwacht zaterdagavond in de kwartfinale van het EK tegen een valse spits van Turkije te komen te spelen. Ronald Koeman heeft Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk daarvoor speciale instructies meegegeven, zo vertelt de bondscoach voorafgaand aan de wedstrijd tegenover de NOS.

Nederland begint met dezelfde opstelling als dinsdag tegen Roemenië (0-3 winst). "Het was makkelijker dan na de wedstrijd van Oostenrijk om de opstelling te bepalen, dat is wel duidelijk. Je probeert altijd naar vastigheden te zoeken in een elftal. Ik vind dat we tegen Roemenië goed hebben gespeeld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De verrassing was groot toen Steven Bergwijn aan de aftrap verscheen tegen de Roemenen. De aanvaller van Ajax speelt tegen Turkije opnieuw. "Ik geef de voorkeur aan starten met Steven en om Donyell (Malen, red.) achter de hand te houden. Bergwijn start op basis van zijn goede helft tegen Roemenië. Ik heb daar niet in willen veranderen, nu is gebleken dat Steven fit is."

Turkije speelt met Arda Güler als valse nummer 9. Tegen Oostenrijk had Oranje al veel moeite met een dergelijk type. "Ik denk dat Güler nog wel meer inzakt dan Marco Arnautovic bij Oostenrijk, dat is toch meer een aanvaller dan hij is", zegt Koeman.

Koeman weet hoe hij de Turken wil bespelen. "We moeten doordekken. Zij hebben twee man die waarschijnlijk vanaf de zijkant voor de goal komen. Dat is voor Stefan de Vrij en Nathan Aké."

Van Dijk is in principe belast met de bewaking van Güler, maar communicatie met de middenvelders is van doorslaggevend belang wanneer het Turkse toptalent ver uitzakt. "Het spel tussen Schouten en Virgil of Reijnders en Virgil wordt heel belangrijk", zegt Koeman. "Je wil niet dat Van Dijk te ver naar voren rent, dan blijven er twee verdedigers van ons achter in een grote ruimte, we zullen daar op het middenveld over moeten pakken."

Turkije speelt met drie centrumverdedigers en hoge wingbacks. "We willen met onze drie aanvallers druk zetten op hun drie centrale verdedigers, maar altijd vanaf de zijkant, zodat de bal niet te makkelijk naar de wingback kan. Dan kom je bij momenten een-op-een te spelen, maar dat is niet erg."

Nederland is voorbereid op het kabaal dat de Turkse fans zullen maken in het Olympiastadion in Berlijn. "Het valt me nog mee. Ik zie nog heel veel oranje. Waarschijnlijk zullen de Turken iets meer lawaai maken, maar uiteindelijk wordt het beslist tussen de witte lijnen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties