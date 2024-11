Koeman legt uit waarom hij Brobbey op de bank zet en Van Hecke laat debuteren in het Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de opstelling van het Nederlands elftal. De bondscoach kiest er onder meer voor om met Wout Weghorst en niet Brian Brobbey te beginnen aan het Nations League-duel met Hongarije, terwijl ook Jan Paul van Hecke een basisplek krijgt.



"Waarom ik voor Van Hecke heb gekozen? Nou, je gaat er in het algemeen vanuit dat Hongarije hetzelfde gaat doen als in de vorige wedstrijd", zo begint Koeman voor de camera van de NOS. "Ze zullen zich ver terug laten zakken en de ruimtes klein houden. Daarom is het belangrijk om een goede opbouw van achteruit te hebben, en daarin van ik Van Hecke heel goed."



"Het heeft er natuurlijk ook mee te maken hoe hij speelt bij zijn club. Als je veel goede centrale verdedigers hebt, dan kan je ook een keer iets anders doen om op details iets te beslissen. Ik heb er niet over nagedacht dat hij met Bart Verbruggen samenspeelt."



"En Weghorst? Dat heeft met ons aanvalsspel te maken", vervolgt Koeman. "We spelen met buitenspelers en ook Dumfries komt hoog aan de rechterkant. We zullen soms iets opportunistischer moeten spelen. Het kan niet altijd over de grond en hij is kopsterk. Dat is de beslissende reden om voor Wout te kiezen", aldus de bondscoach.

Verbruggen staat onder de lat bij het Nederlands elftal, dat zich hoopt te revancheren voor de matige vertoning in Budapest vorige maand (1-1). Denzel Dumfries en Jurriën Timber staan op de backposities, terwijl Van Hecke en Virgil van Dijk het hart van de defensie vormen.

De Jong keert terug in de basis van Oranje, nu de spelverdeler weer helemaal hersteld is van zijn hardnekkige enkelklachten. Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch completeren de middelste linie.

Donyell Malen krijgt de kans vanaf de aftrap, nu Xavi Simons er wegens een blessure niet bij is. Cody Gakpo start op linksbuiten, terwijl de keuze voor de spitspositie is gevallen op Weghorst.