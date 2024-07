Koeman legt uit waarom Bergwijn plots in de basis staat van Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de opstelling van het Nederlands elftal. De bondscoach kiest er onder meer verrassenderwijs voor om Steven Bergwijn op te stellen ten koste van Donyell Malen.

Het Nederlands elftal gaat proberen om voor het eerst sinds 2008 de kwartfinale op een EK te halen. In een poging Roemenië in de achtste finale aan de kant te zetten kiest bondscoach Ronald Koeman ervoor om Joey Veerman en Lutsharel Geertruida aan de kant te houden. Zij worden vervangen door Denzel Dumfries en Xavi Simons. Verder maakt Malen dus verrassenderwijs plaats voor Bergwijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Waarom Bergwijn? Omdat we willen dat iemand vanuit de rechterkant wat meer aan de binnenkant speelt, om hen aan die kant kapot te spelen”, zo vertelt Koeman in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS.

“Dan hebben we meer behoefte aan een speler die dat aan de binnenkant goed kan bespelen, en dat heeft Steven, dat liet hij ook zien in mijn eerste periode als bondscoach, plus het feit dat hij nu veel fitter is dan toen hij binnenkwam.”

“Ik kijk naar de mogelijkheden die hij heeft, hoe fit hij is en wat hij op de training heeft laten zien. Dat zal misschien niet voor een hele wedstrijd zijn, maar ik denk met zijn kwaliteiten dat hij die rol heel goed kan bespelen."

"We willen het middenveld vullen met Xavi (Simons, red.), met de twee zessen en met hem", besluit Koeman. "We gaan kijken of de ruimtes aan de zijkanten liggen. Maar dat weet je nooit, ze kunnen ook opeens heel ver terug gaan spelen. Dan zal hij wat meer aan de rechterkant moeten spelen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties