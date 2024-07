‘Koeman is Koeman niet meer. Hij is een saaie, introverte brombeer geworden’

Johan Derksen heeft zich geërgerd aan uitspraken van Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal zei in aanloop naar de halve finale van het EK tegen Engeland dat de media meer respect voor de selectie en de trainersstaf van Oranje moeten hebben.

"Ik vind het echt storend van Koeman dat hij nu weer de kaart 'respect' trekt, dat de spelers en hij met meer respect behandeld moeten worden”, begint Derksen in Vandaag Inside Oranje.

De analist ziet dat de keuzeheer van het Nederlands elftal veranderd is. “Koeman is Koeman niet meer. Dat is een hele saaie, introverte brombeer geworden die geen verrassende beslissingen neemt.”

René van der Gijp vindt ook dat er kritiek geuit mag worden op Koeman. “Hij speelt als een drol, dan kunnen wij moeilijk zeggen dat hij lekker tikt. Bergwijn raakt helemaal geen knikker de eerste helft, echt helemaal niks. En ook onze vriend Simons, die heeft ook geen knikker geraakt. Dan moet je dat toch gewoon zeggen?”

"Dan valt altijd dat beladen woord 'respect', alsof we die kornuiten moeten aanbidden”, vult Derksen aan.

Vandaag Inside Oranje-verslaggeefster Noa Vahle sprak Koeman maandag in Wolfsburg en geeft aan dat de uitspraak dat Koeman meer respect wil, genuanceerd dient te worden. De bondscoach van Oranje stelde tegenover Vahle dat de kritiek in zijn ogen soms iets te ver gaat.

Derksen vindt echter dat trainers daar boven moeten staan. “Als je op dit niveau speelt, dan word je iedere wedstrijd gerecenseerd. Dan krijg je een goede of een slechte recensie. Een slechte recensie is niet leuk, maar daar moeten artiesten mee leven en ook dit soort vedettes.”

