Koeman houdt woord en slaat Bergwijn over; ook Depay ontbreekt in voorselectie Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft 26 spelers opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de duels in de Nations League van volgende maand met Hongarije en Duitsland. Memphis Depay, die onlangs bij het Braziliaanse Corinthians tekende, ontbreekt andermaal bij Oranje. Ook Steven Bergwijn, wiens transfer naar Ittihad Club slecht viel bij Koeman, is gepasseerd. De definitieve selectie komt 4 oktober naar buiten.

Koeman liet Jan Paul van Hecke debuteren tegen Duitsland (2-2) en heeft de verdediger van Brighton & Hove Albion opnieuw op zijn lijstje genoteerd. Ook Justin Kluivert, die na een jarenlange absentie terugkeerde in de selectie, mag blijven hopen op een definitieve uitnodiging. Justin Bijlow, tegenwoordig reserve bij Feyenoord, mag thuisblijven.

De bondscoach van Oranje kiest verder voor louter vertrouwde namen in zijn voorlopige selectie. Zo prijken op zijn lijst onder meer de namen van Brian Brobbey, die sterk speelde tegen Duitsland, Cody Gakpo, Xavi Simons en Matthijs de Ligt. Teun Koopmeiners maakte na het gemiste EK, vanwege een blessure, zijn rentree bij Oranje.

Joey Veerman maakt ook deel uit van de 26-koppige selectie. De middenvelder maakt dinsdag geen goede indruk tegen Juventus (3-1 nederlaag) in de Champions League en werd zelfs gewisseld door Peter Bosz. Desondanks slaat Koeman Veerman niet over.

Bergwijn is door zijn transfer naar Ittihad Club buiten beeld geraakt bij Oranje. Koeman zei tijdens de vorige interlandperiode al dat de aanvaller in principe niet meer hoeft te rekenen op een uitnodiging. De woorden van Koeman zorgden voor verbazing bij Bergwijn, die dus inderdaad niet is opgenomen in de voorlopige selectie.

Oranje treed op 11 oktober aan tegen Hongarije in de Puskás Arena in Boedapest. Drie dagen later volgt opnieuw een uitwedstrijd: op 14 oktober is Duitsland de tegenstander van Nederland in de Allianz Arena in München. Beide duels beginnen om 20:45 uur.

Voorlopige selectie Nederlands elftal

Doel

Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion),

Verdediging

Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter)

Middenveld

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV)

Aanval

Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Wout Weghorst (Ajax), Joshua Zirkzee (Manchester United).