Koeman houdt Oranje-kandidaat in de gaten: ‘Hij is heel goed bezig’

Dinsdag, 14 november 2023 om 12:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:14

Ronald Koeman heeft complimenten over voor Quinten Timber. De middenvelder van Feyenoord wacht nog op zijn interlanddebuut voor ‘het grote Oranje’ en behoorde ook nog geen enkele keer tot de voorselectie van het Nederlands elftal. Toch houdt Koeman de 22-jarige Timber in het vizier.

Voor Oranje staan er cruciale EK-kwalificatieduels met Ierland (18 november) en Gibraltar (21 november) op het programma. Oranje lijkt met luxe op het middenveld aan een nieuwe interlandweek te beginnen

De belangrijkste man, Frenkie de Jong, is er weliswaar niet bij, maar Teun Koopmeiners keert na blessureleed juist terug in de selectie. Daarnaast heeft Koeman ook nog de beschikking over de uitstekend in vorm verkerende Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders.

Met Marten de Roon, Mats Wieffer en Joey Veerman heeft de bondscoach van Oranje drie alternatieven achter de hand. Timber kon ondanks zijn goede spel bij Feyenoord nog niet rekenen op een oproep.

“We hebben gelukkig veel concurrentie op meerdere posities”, zegt Koeman op de persconferentie in aanloop naar het duel met Ierland, wanneer hij gevraagd wordt of Timber bij hem in beeld is.

“Je zet het af tegen spelers die je eerder hebt geselecteerd. Het is duidelijk dat Timber goed bezig is, dat zag je ook tegen AZ. Toen was hij de beste Feyenoorder. Als hij dat doorzet, moet je een afweging maken. Richting een EK ligt alles open.”

Koeman stipt vervolgens aan dat het soms ‘heel snel kan gaan’. “Reijnders kwam erbij, nu zet iedereen hem al bij de eerste elf. Het ligt er ook aan of je een vaste groep hebt.”