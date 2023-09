Koeman hakt knoop door en wijst doelman aan voor hervatting EK-kwalificatie

Woensdag, 6 september 2023 om 14:14

Mark Flekken verdedigt donderdag het doel van het Nederlands elftal tijdens het EK-kwalificatieduel met Griekenland, zo laat Ronald Koeman woensdag tijdens de voorbereidende persconferentie weten. De doelman van Brentford krijgt de voorkeur boven Andries Noppert en Bart Verbruggen.

“Mark Flekken gaat morgen keepen", verklapt Koeman. "Waarom ik voor hem kies? Omdat ik vind dat hij dat verdient. Hij is voor een langere periode fit en in vorm. Hij is ook al langer bij deze groep geweest."

"Andries Noppert heeft natuurlijk een geweldig WK gekeept, maar is een tijdje geblesseerd geweest. Dan maak je keuzes. Bart Verbruggen wordt een geweldige keeper. Hij mag laten zien dat hij uiteindelijk de betere is en heeft een geweldige toekomst voor zich, maar morgenavond (donderdag, red.) kies ik voor Flekken.”

Flekken staat tegen Griekenland voor zijn vijfde interland namens Oranje. Koeman riep de sluitpost eerder ook op voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (4-0 verlies) en Andorra (3-0 winst) en de Nations League Finals. Tegen Frankrijk en Andorra koos Koeman echter voor Jasper Cillessen onder de lat, terwijl de momenteel geblesseerde Justin Bijlow tijdens de Nations League-duels met Kroatië (2-4 verlies na verlenging) en Italië (2-3 verlies) eerste doelman was.

Nederland bezet momenteel de vierde plaats in groep B van de kwalificatie van het EK 2024, met drie punten uit twee duels. De eerste twee ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Duitsland. Oranje speelt donderdag in het Philips Stadion tegen Griekenland, waarna zondag een uitwedstrijd tegen Ierland volgt.