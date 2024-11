Koeman geeft één speler basisdebuut in Nederlands elftal; Weghorst krijgt voorkeur boven Brobbey

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het Nations League-duel met Hongarije bekendgemaakt. Frenkie de Jong start op het middenveld, terwijl Wout Weghorst in de spits de voorkeur krijgt boven Joshua Zirkzee en Brian Brobbey. Ook Jan Paul van Hecke krijgt een basisplek: de centrale verdediger staat voor het eerst in de startopstelling. NPO 1 zendt de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA vanaf 20:45 uur live uit.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij het Nederlands elftal, dat zich hoopt te revancheren voor de matige vertoning in Budapest vorige maand (1-1). Denzel Dumfries en Jurriën Timber staan op de backposities, terwijl Van Hecke en Virgil van Dijk het hart van de defensie vormen.

De Jong keert terug in de basis van Oranje, nu de spelverdeler weer helemaal hersteld is van zijn hardnekkige enkelklachten. Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch completeren de middelste linie.

Donyell Malen krijgt de kans vanaf de aftrap, nu Xavi Simons er wegens een blessure niet bij is. Cody Gakpo start op linksbuiten, terwijl de keuze voor de spitspositie is gevallen op Weghorst.

"We hebben iemand nodig die de ballen erin schiet", omschreef Koeman de functieomschrijving van een spits van Oranje op de afsluitende persconferentie. De keuze is ditmaal dus gevallen op Weghorst, wat hoogstwaarschijnlijk inhoudt dat Zirkzee of Brobbey het dinsdag mag laten zien tegen Bosnië en Herzegovina.

“We hebben een goede week gehad", vertelde Koeman opgetogen. “We hebben de vorige interlandperiode goed geanalyseerd. Dat is soms het moeilijke van het leven van een bondscoach. Je moet daar lang mee wachten, omdat je spelers niet wil lastigvallen als ze weer bij hun club zijn."

In de vorige interlandperiode kwam Oranje pas laat langszij tegen de stugge Hongaren. Enkele dagen later verloor het team van Koeman, met 1-0 in Duitsland. Hongarije staat nu net als Oranje op vier punten uit vijf duels. De winnaar van Nederland - Hongarije zet een grote stap om achter Duitsland mee te gaan naar de kwartfinales van de Nations League.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Weghorst, Gakpo.

Opstelling Hongarije: Dibusz; Dardai, Orban, Balogh; Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy; Sallai, Szoboszlai; Varga.